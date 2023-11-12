Георгиев пропустил 6 шайб в матче с «Сент-Луисом» и был заменен на Просветова

Теги Сент-Луис Колорадо НХЛ Александр Георгиев Иван Просветов Хоккей

Александр Георгиев пропустил 6 шайб в матче с «Сент-Луисом» и был заменен .

«Колорадо» был разгромлен «блюзменами» (2:8) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Георгиев потерпел 4-е поражение в последних 5 матчах. Россиянин пропускал не менее 3 шайб в 7 последних играх.

Сегодня он отразил 22 броска из 28, после 6-й пропущенной шайбы его заменили. Со статистикой вратаря в сезоне можно ознакомиться здесь

Вступивший в игру в начале 3-го периода Иван Просветов пропустил 2 шайбы, отразив 12 бросков из 14. Его статистика доступна здесь

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1 комментарий

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LOsP06GH
Чёт стартовый запал у болгарина быстро закончился, а ведь на Везину шёл!
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