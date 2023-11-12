Георгиев пропустил 6 шайб в матче с «Сент-Луисом» и был заменен на Просветова

Александр Георгиев пропустил 6 шайб в матче с «Сент-Луисом» и был заменен .

« » был разгромлен «блюзменами» (2:8) в игре регулярного чемпионата .

потерпел 4-е поражение в последних 5 матчах. Россиянин пропускал не менее 3 шайб в 7 последних играх.

Сегодня он отразил 22 броска из 28, после 6-й пропущенной шайбы его заменили. Со статистикой вратаря в сезоне можно ознакомиться здесь.

Вступивший в игру в начале 3-го периода пропустил 2 шайбы, отразив 12 бросков из 14. Его статистика доступна здесь.