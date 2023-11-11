Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за молчание по поводу событий в Израиле.
«У меня есть послание Гари Линекеру, которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.
Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах. Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев.
Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября. То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка.
Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.
Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего.
По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал в своем видеообращении бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля, сейчас возглавляющий команду Замбии.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 11 тысяч человек, боевые действия продолжаются.
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Вот и всё.
родственникам? Все кому нужно было показать эти доки, чтобы оправдать последующее икоренение Хамас уже всё увидели. Так что заваливай варежку.
Напомню, Хамас, это те нелюди, что каждый чих состороны Израиля крутят до грови из глаз смотрящих. А тут, одни слова...