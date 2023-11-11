Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за молчание по поводу событий в Израиле.

«У меня есть послание , которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.

Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах. Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев.

Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября. То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка.

Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.

Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего.

По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал в своем видеообращении бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля, сейчас возглавляющий команду Замбии.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 11 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

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