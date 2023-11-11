Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»

Теги Челси премьер-лига Англия Гари Линекер сборная Израиля по футболу Тоттенхэм Авраам Грант сборная Замбии Политика Футбол

Авраам Грант раскритиковал Гари Линекера за молчание по поводу событий в Израиле.

«У меня есть послание Гари Линекеру, которого я очень уважал как футболиста, но, честно говоря, это уважение исчезло.

Я подписан на Гари, он комментирует все, он даже сказал, что нынешняя политика правительства Великобритании напомнила ему политику правительства Германии в 1930-х годах. Я знаю об этой политике, мой отец пострадал из-за этой политики, мой дедушка, моя бабушка были убиты из-за политики немцев.

Единственное, что похоже на это, – это то, что произошло 7 октября. То, что произошло, я даже не могу описать. Для этого не было никакой причины, на Ближнем Востоке царила мирная обстановка.

Но они [ХАМАС] убивали и расчленяли детей, они обезглавливали людей, насиловали женщин и сжигали их заживо, вскрывали женщинам животы, вынимали [нерожденных] детей и убивали их. Они брали людей в заложники.

Я никогда в жизни не слышал о таких вещах, и что ты сделал? Тишина. Ничего.

По-моему, ты даже сказал, что «Тоттенхэм» занимает первое место в лиге. Вот что было важно для тебя. Так что у тебя двойные стандарты», – сказал в своем видеообращении бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля, сейчас возглавляющий команду Замбии.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 11 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

Авраам Грант: «Газа была бы раем, если бы ХАМАС вместо риторики ненависти и разрушений приложил усилия ради будущего своих жителей»

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120 комментариев

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Asl Ali
Это те же самые люди двадцать лет назад доказывали всему миру ,что у Ирака есть оружием массового поражения. и так аргументировали геноцид иракского народа. сейчас методички такие же . тошно смотреть , как евреи мало того ,что не стыдятся геноцида палестинцев, бомбежек больниц и лагерей беженцев , так ещё и открыто угрожают тем кто ДАЖЕ молчит , а тех кто поддержал палестину сразу отменяет их лобби . возможно за это были времена когда их со всех стран поганой метлой выгоняли ?
+103
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+43
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Compañero Zero
Авраам насмотрелся израильского телевизора и теперь критикует британский. Какие расчленённые дети, ау! Израильских политиков и Байдена спросили про доказательства, те слились. А теперь все, кто критикует варварские бомбардировки Газы, получают ответку про расчленённых (сожжённых) детей
+90
-55
+35
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utsh44psmr
Ответ Hitgoe Himgob
Нормальные люди за Израиль. Понравился ответ одного из членов политбюро ХАМАСа на вопрос почему вы народ не заводите в свои катакомбы? Потому что мы их строили для себя, а жителей Газа должны охранять силы ООН. Вот и все.
Нормальные люди за прекращение войны и бомбардировок с обеих сторон. А такие как Вы вряд ли нормальные люди.

Вот и всё.
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riverman1980
Цахал убил уже в 10 раз больше женщин и детей, но это Гранта полностью устраивает.
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Born is the King
Какая агрессивная агитация отмазать истребление целого народа
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Katya Andreychuk
кто бы мог представить, что новыми нациками окажутся израильтяне. Иронично? Грустно.
+62
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Нейтральный критик
Ответ Katya Andreychuk
кто бы мог представить, что новыми нациками окажутся израильтяне. Иронично? Грустно.
Так они всегда ими и были. Агрессивное мононациональное государство в постоянном состоянии войны.
+30
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Карл Клаузевиц
Почему гражданина Англии должны волновать действия ХАМАСа? Каждый ответственный гражданин должен в первую очередь следить за действиями своего правительства.
+21
-3
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Гусеконь
при этом ЦАХАЛ умудрился убить больше детей женщин и вообще гражданских.
+24
-7
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TaR
Ответ Hitgoe Himgob
Нормальные люди за Израиль. Понравился ответ одного из членов политбюро ХАМАСа на вопрос почему вы народ не заводите в свои катакомбы? Потому что мы их строили для себя, а жителей Газа должны охранять силы ООН. Вот и все.
Нормальные люди против убийств. Выбор «чьи убийства справедливее» - уже показатель ненормальности
+19
-3
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Max Payne
Ответ Compañero Zero
Авраам насмотрелся израильского телевизора и теперь критикует британский. Какие расчленённые дети, ау! Израильских политиков и Байдена спросили про доказательства, те слились. А теперь все, кто критикует варварские бомбардировки Газы, получают ответку про расчленённых (сожжённых) детей
Ну вообщето доки есть и даже ты пошерстив телеграм найдёшь много трэша. Другое дело, это что, по твоему Израиль должен наклеить их себе на лоб и демонтрировать 24/7? А уважение к жертвам этого проявления геноцида и их
родственникам? Все кому нужно было показать эти доки, чтобы оправдать последующее икоренение Хамас уже всё увидели. Так что заваливай варежку.
+24
-14
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Febos_
Ответ заблокированному пользователю
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никакой он не легенда Челси , не надо тут всяких проходимцов называть легендами клуба
+14
-5
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Кан и Баллак сидят в баре
Почему то не видел еврейских радостных парадов в честь бомбежки, зато все видели как радовались атаке и убийствам на территории Израиля тоже абсолютно мирных жителей аллахакбаровцы.
+34
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Captain Jack Harkness
Если мои дети когда-нибудь спросят, что означает фраза " *бала жаба гадюку", я расскажу им про этот конфликт. Эталонный пример, достойный быть в парижской палате мер и весов! Тот случай, когда омерзительны все участники конфликта.
+14
-7
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Hans Castorp
Ответ riverman1980
Цахал убил уже в 10 раз больше женщин и детей, но это Гранта полностью устраивает.
В его представлении это не люди , ну или люди но не полноценные
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Hans Castorp
Вот мне тоже всегда было интересно почему именно евреи ? Их гонят отовсюду еще со времен Рима. По всей Европе постоянные погромы , и черты оседлости , в том числе и в РИ.
Потому что в Средние Века, евреи единственные кто могли оказывать банковские услуги. Христианам это было запрещено. У них деньги были.
+10
-4
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Hitgoe Himgob
Ответ evgeni009
Ни один вменяемый человек никогда израиль не поддержит!
поддержим террористов в ответ)
+24
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Edward John Smith
Дно продолжает углубляться. Сначала демонстрация палестинского флага равнялась поддержке хамаса, теперь уже к этому приравнивают молчание в твиттере. Я вот сейчас чай пью - это по современной повесточке тоже приравнивается к поддержке террористов? Вы просто обновляйте этот список, чтобы мы знали, что теперь осуждается в современном обществе
+7
-3
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Картман
Как жаль, не помню, что Грант критиковал США, когда те бомбили Белград, Багдад или Кабул... И не было такого, чтобы грант критиковал Тель-авив за бомбежки Ливана или Газы. Зачем он вспомнил про "Линекера"? Он тупо хайпится - потому что имя гранта - никому нигде не интересно, а имя "Линекер" англичанам интересней, чем имя какого-то гранта...
+5
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Stewee
По логике Гранта, да и всех, кто одобряет геноцид мирных палестинцев, советская армия должна была стереть Германию с лица земли полностью.
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bsv067
Я не настолько глуп, чтобы отрицать холокост, но историю второй мировой войны знаю тоже неплохо. Самое большое число погибших в войне - в Китае, в процентном отношении- в Белоруссии и Греции, русских, украинцев погибло очень много. В большинстве все это мирные люди. Один вопрос - почему геноцидом считается только холокост? При том, что в вермахте существовали еврейские подразделения, а одного генерала Гитлер отмазал очень просто: ’ Я здесь решаю, кто еврей, а кто нет’. Выводы сделал для себя давно, эти выводы приравнивают для меня сионизм с нацизмом. И пока ещё никто не убедил меня в их ошибочностм.
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ЛоуренсАравийский
Ответ Katya Andreychuk
кто бы мог представить, что новыми нациками окажутся израильтяне. Иронично? Грустно.
новыми? они так-то первопроходцы, если почитать главную сказку мира 3000-летней давности
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Nickolay Lyskov
Ответ bsv067
Я не настолько глуп, чтобы отрицать холокост, но историю второй мировой войны знаю тоже неплохо. Самое большое число погибших в войне - в Китае, в процентном отношении- в Белоруссии и Греции, русских, украинцев погибло очень много. В большинстве все это мирные люди. Один вопрос - почему геноцидом считается только холокост? При том, что в вермахте существовали еврейские подразделения, а одного генерала Гитлер отмазал очень просто: ’ Я здесь решаю, кто еврей, а кто нет’. Выводы сделал для себя давно, эти выводы приравнивают для меня сионизм с нацизмом. И пока ещё никто не убедил меня в их ошибочностм.
Не Гитлер, а Геринг, к слову, но в данном контексте не принципиально. Ну а по факту, холокост имел место быть. Правда, цыгане уж точно не согласятся, что касался он только евреев.
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А.В. Бубнов
Ответ maggiu
Ну да, ну да, женщины и дети радостно участвовали в зверствах. И ты, конечно, это видел своими глазами.
Вот чего я так и не увидел, так это могилы 5000 палестинцев.
Напомню, Хамас, это те нелюди, что каждый чих состороны Израиля крутят до грови из глаз смотрящих. А тут, одни слова...
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bsv067
Ответ Павел Мельников
Столько антисемитизма, сколько за последний месяц, не вылезало уже очень давно. Повсюду - от Европы и до нас.
Вот только не надо путать антисионизм с антисемитизмом. Как были евреи, которых знаю и уважаю, так и остались. В этом отношении ничего не изменилось.
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