«Тоттенхэм» проиграл 2 матча подряд в АПЛ. До этого было 10 игр без поражений со старта чемпионата
«Тоттенхэм» потерпел второе подряд поражение в АПЛ.
В 12-м туре «шпоры» на выезде уступили «Вулверхэмптону» (1:2), дважды пропустив в добавленное ко 2-му тайму время. В предыдущем туре «Тоттенхэм» крупно проиграл «Челси» (1:4).
В первых 10 матчах АПЛ-2023/24 команда под руководством Энджа Постекоглу ни разу не проиграла – на старте сезона «Тоттенхэм» одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – с «Брентфордом» (2:2) и «Арсеналом» (2:2).
«Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Манчестер Сити» опережает лондонцев на одно очко при игре в запасе.
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