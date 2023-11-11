«Тоттенхэм» проиграл 2 матча подряд в АПЛ. До этого было 10 игр без поражений со старта чемпионата

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Вулверхэмптон Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» потерпел второе подряд поражение в АПЛ.

В 12-м туре «шпоры» на выезде уступили «Вулверхэмптону» (1:2), дважды пропустив в добавленное ко 2-му тайму время. В предыдущем туре «Тоттенхэм» крупно проиграл «Челси» (1:4).

В первых 10 матчах АПЛ-2023/24 команда под руководством Энджа Постекоглу ни разу не проиграла – на старте сезона «Тоттенхэм» одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – с «Брентфордом» (2:2) и «Арсеналом» (2:2).

«Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Манчестер Сити» опережает лондонцев на одно очко при игре в запасе.

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15 комментариев

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rusichi
Симпатичная команда с хорошим тренером. Но до уровня Сити, Ливера, Арсенала далеко. Впрочем, как и раньше было.
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corazón blanco
Да, без Мэдисона, который идеально вписался в игру и стал дирижером команды Тоттенхэму будет крайне сложно.
+9
-2
+7
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Bayern Munich
Сегодня вообще ужасно играли, а концовка без комментариев
+5
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+5
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Aibek Mak
Травмы подкосили их конечно знатно да еще и так проиграть
+3
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+3
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<~Inter~>
Ответ corazón blanco
Да, без Мэдисона, который идеально вписался в игру и стал дирижером команды Тоттенхэму будет крайне сложно.
там больше отсутствие двух основных центральных защитников сыграло
+4
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cektor
Шанс до сити))
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Трент 66
По игре с Ливерпулем должны были, до удаления Джонса все к этому шло.
+4
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ман сити фейк
Постекоглу пройдет проверку. Сможет снова взбодрить команду будем следить
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Виталий Ан
Не стоит шпорам грустить. Спад ожидаем. Тем более без Медисона. Надо далеко не отпускать конкурентов до ТО и там думаю Леви усилит команду. Попасть в 4 более чем по силам.
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Bazilic
Ответ rusichi
Симпатичная команда с хорошим тренером. Но до уровня Сити, Ливера, Арсенала далеко. Впрочем, как и раньше было.
До уровня Сити им миллионов 500 вложений в состав
+2
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Крыс Пол
Всё становится на свои места
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Zalupechkin
смотрел этот матч и увидел тоттенхэм из прошлого сезона , я по нему не скучал, а он вернулся . Очень не хватает глубины состава , Даер и Дэвис в центре защиты ужасны . без Мэддисона некому пас отдать вперёд на Сона . и сейчас очень вовремя пауза на сборные .
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compila
Ответ Трент 66
По игре с Ливерпулем должны были, до удаления Джонса все к этому шло.
Красный дымок детектед
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