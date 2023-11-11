«Тоттенхэм» проиграл 2 матча подряд в АПЛ. До этого было 10 игр без поражений со старта чемпионата

«Тоттенхэм» потерпел второе подряд поражение в АПЛ.

В 12-м туре «шпоры» на выезде уступили « » (1:2), дважды пропустив в добавленное ко 2-му тайму время. В предыдущем туре «Тоттенхэм» крупно проиграл « » (1:4).

В первых 10 матчах АПЛ-2023/24 команда под руководством ни разу не проиграла – на старте сезона « » одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – с «Брентфордом» (2:2) и «Арсеналом» (2:2).

«Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Манчестер Сити» опережает лондонцев на одно очко при игре в запасе.

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