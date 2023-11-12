Бучневич сделал хет-трик в матче с «Колорадо», забросив 2 шайбы в меньшинстве. До этого у него был 1 гол в 10 играх

Павел Бучневич сделал хет-трик в матче с «Колорадо».

Форвард « » забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Эвеланш» (8:2), дважды отличившись в меньшинстве и один раз – в большинстве.

Россиянин был признан третьей звездой встречи (после Брэйдена Шенна с 3+1 и Джордана Биннингтона с 36 сэйвами после 38 бросков).

Хет-трик стал для 3-м за карьеру в лиге. В текущем сезоне на его счету стало 7 (4+3) баллов в 11 играх.

Сегодня Павел (18:30, 4:11 – в большинстве, 2:31 – в меньшинстве, «+3») отметился 6 бросками в створ.