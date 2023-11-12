Бучневич сделал хет-трик в матче с «Колорадо», забросив 2 шайбы в меньшинстве. До этого у него был 1 гол в 10 играх

Теги Сент-Луис Колорадо НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич сделал хет-трик в матче с «Колорадо».

Форвард «Сент-Луиса» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:2), дважды отличившись в меньшинстве и один раз – в большинстве. 

Россиянин был признан третьей звездой встречи (после Брэйдена Шенна с 3+1 и Джордана Биннингтона с 36 сэйвами после 38 бросков). 

Хет-трик стал для Бучневича 3-м за карьеру в лиге. В текущем сезоне на его счету стало 7 (4+3) баллов в 11 играх. 

Сегодня Павел (18:30, 4:11 – в большинстве, 2:31 – в меньшинстве, «+3») отметился 6 бросками в створ. 

15 комментариев

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dem
Третья звезда)
Человек две шайбы в меньшинстве забросил…
+46
0
+46
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Анатолий Ан
Ответ dem
Третья звезда) Человек две шайбы в меньшинстве забросил…
Согласен полнейший идиотизм)))
+20
0
+20
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ЭЮЯ
Третий стильно закинул, троих завалив по дороге.
+12
0
+12
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Direct free kick
В этом сезоне по всей НХЛ аномально много шайб в меньшинстве забивается
+6
0
+6
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Амфитрион
2 в меньшинстве и одна в большинстве, такое не каждый день случается) Недавно сам себя покритиковал и вот результат. Еще и шайбы все отличные.
+6
0
+6
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_Mx_
тренер Валера оба раза на голы в меньшинстве ассистировал
+3
0
+3
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bettini
У жуков, пара вратарей Гергиев-Просветов, не вывозит пока что, к сожалению...
+2
0
+2
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Crenk
Ответ Кино Музыка
Своеобразный Паша игрок. Надо ему как Голдобину в Спартаке найти свою банду)
В сент луис его команда, начало чемпа было тяжелым , ни шла шайба и бросал мало , теперь думаю станет чаще забрасывать
+2
0
+2
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Самый адовый Крикун
Интересно, конечно, что в этом матче делал Шенн, что Паша всего третья звезда?
С дрессированными собачками в перерыве выступал, забросил все три шайбы от своих ворот?
+1
0
+1
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ЭЮЯ
Ответ bettini
У жуков, пара вратарей Гергиев-Просветов, не вывозит пока что, к сожалению...
Хотели как в Айлс, но..
+1
0
+1
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Кино Музыка
Своеобразный Паша игрок. Надо ему как Голдобину в Спартаке найти свою банду)
+1
-1
0
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vab7238
Наконец то Пашу прорвало! Надеюсь и дальше будет все хорошо,
+1
-1
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Александр Асадчих
Созвон с Буше прошёл продуктивно)
0
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lus
Бучневич дважды вносил вратарей вместе с шайбой в сетку.
А вообще удачи Павлу, пожалуй, один из недооцененных российских игроков.
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