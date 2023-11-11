«Краснодар» выиграл 1-й круг чемпионата России впервые в истории. Отрыв от «Зенита» – 2 очка
Победителем первого круга чемпионата России стал «Краснодар».
Команда Владимира Ивича сегодня сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и сохранила двухочковый отрыв от него.
После 15 туров «быки» лидируют с 32 баллами. До этого года они еще ни разу не заканчивали первый круг на верхней строчке.
«Зенит» с 30 очками идет вторым, за ним следуют «Крылья Советов» и ЦСКА с 25 (догнать их может «Динамо» – 22 очка после 14 игр). «Спартак» идет 7-м с 21 очком после 14 матчей.
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Сколько Карась не свистел на одном только Сперцяне!
#sportsisspartakfans
Быки отскочили.
А по общей статистике 5 из 21, начиная с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет)
Краснодар должен брать чемпионат , это будет красиво
Но не только