«Краснодар» выиграл 1-й круг чемпионата России впервые в истории. Отрыв от «Зенита» – 2 очка

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Владимир Ивич Краснодар Футбол

Победителем первого круга чемпионата России стал «Краснодар».

Команда Владимира Ивича сегодня сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и сохранила двухочковый отрыв от него.

После 15 туров «быки» лидируют с 32 баллами. До этого года они еще ни разу не заканчивали первый круг на верхней строчке.

«Зенит» с 30 очками идет вторым, за ним следуют «Крылья Советов» и ЦСКА с 25 (догнать их может «Динамо» – 22 очка после 14 игр). «Спартак» идет 7-м с 21 очком после 14 матчей.

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72 комментария

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Overkiller
Это на моей памяти первая новость про лидеров чемпионата где не написано что какой то Спартак "отстаёт на ХХХЗ сколько очков".
+69
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Deca
Ответ Данила Кириков
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Даня, ты смеёшься?
Сколько Карась не свистел на одном только Сперцяне!
+44
-9
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Дмитрий Тягушев
А почему нужно было 7 команд на скрине показать? Почему не 8? Или 5? Чтоб спартачок залез?)))
#sportsisspartakfans
+37
-10
+27
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Давид Agabekyan
Ответ Зизуха
сегодня Краснодар показал, что может конкурировать с Зенитом
Так против Зенита и Факел Евсеева конкурировал
+34
-15
+19
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Гроссмейстер Д
Как бы многим(да и мне тоже) не хотелось бы исторического чемпионства Краснодара, но Зенит весной свое первое место заберет. Быкам светит максимум серебро.
+16
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fil_spb
Ответ Саня Беляков
Спасибо скажите Мише Кержакову , который перед собой отбивает
Что за ерунда? Какие по голу вопросы к Кержу? Там ведь был близкий рикошет от Родригао. Керж, наоборот, 2 раза подтащил в том эпизоде и бился до конца, а вот защита не помогла.
+14
-4
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Зизуха
сегодня Краснодар показал, что может конкурировать с Зенитом
+26
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Deca
Краснодар хорош, но Зенит был сильнее.
Быки отскочили.
+31
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Roman
Ответ Давид Agabekyan
Так против Зенита и Факел Евсеева конкурировал
Что за глупое сравнение ? А что факел после первого круга занимал 1 место в чемпионате ? Кто тебя плюсует ?
+8
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Oleg152762
Ну всё ещё сто раз может поменяться. История такие примеры знает. Ещё полсезона. Так что расслабляться едва ли стоит.
+4
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Владимир Владимирович
Целых 15 туров ещё, сейчас долгая пауза, шансы зенита более чем 50% на победу. Всё таки видно что у зенита потенциал выше
+6
-3
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Покерный Футбол
Ответ Arti22
Потому что в итоге Спартак выиграет этот чемпионат, тебе спойлер на будущее
Какой спойлер, вы уже выиграли этот чемпионат после 3-го тура, все остальное уже не считается.
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Мистер Громов
Жаль, что удар Мостового в добавленное время нашёл только штангу - гол был бы красив, но матч всё равно был хорош и не разочаровал после еврокубкового футбола на неделе.
+7
-4
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Vir_Cotto
Ответ Overkiller
Это на моей памяти первая новость про лидеров чемпионата где не написано что какой то Спартак "отстаёт на ХХХЗ сколько очков".
Последнее предложение они потом добавили?)
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Miron_8383
Ответ papadok
Сами мы не местные, пишут альтернативные СМИ, что на матче установлен рекорд посещаемости чего-то. А как же, простите, бескомпромиссная борьба на уничтожение с фан-уйди?
Матч без звука смотрел, вираж что-ли слышно было?)
+2
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suka1989
Ответ Deca
Краснодар хорош, но Зенит был сильнее. Быки отскочили.
Отскочили ? Ну как минимум спорно
+6
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Дагестан за спартак
Матч ТВ, вы и ваши комментаторы - просто непривзайдённое позорище, так безумно лизать миллеру и зениту. Вы позор страны!!
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justbored
Ответ Дагестан за спартак
Матч ТВ, вы и ваши комментаторы - просто непривзайдённое позорище, так безумно лизать миллеру и зениту. Вы позор страны!!
Парням хорошие чаевые/пакетик акций пообещали, все мы люди ))
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Сергей Ганжа
Ответ ефрейтор
даже сегодня вам Спартак покоя не даёт, хотя он только завтра играет, лучше обсуждайте своего Мюллера, как он в клетке за голову хвастался..
Кому он нужен ваш Спартак? Сам вспомнил, сам обсудил)
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artpal
Ответ ДжангоБум
А что было всего 11 чемпионатов?
Это из последнего
А по общей статистике 5 из 21, начиная с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет)
+1
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Дима Трепутин
болелиштк Зенита с 653 года да н.э.
Краснодар должен брать чемпионат , это будет красиво
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artpal
Ответ Олег Сагайдачный
Статистику эту зделал Зенит.
В том числе
Но не только
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Шухрат Казыев
Хороший результат для гостевого матча
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Никита Давыдкин
Ответ Покерный Футбол
Какой спойлер, вы уже выиграли этот чемпионат после 3-го тура, все остальное уже не считается.
а кто из Спартака говорил про победу в чемпионате после 3 тура, можно какое-то подтверждение словам?
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luu
Ответ zzzeeerrrooo
Лунев
Кулстори
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