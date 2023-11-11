У Кейна 28 (21+7) очков в 16 матчах за «Баварию». Форвард дважды забил «Хайденхайму»
Харри Кейн забил 20-й и 21-й голы за «Баварию».
Нападающий мюнхенской команды сделал дубль в матче против «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм).
Кейн проводит 16-й матч в составе «Баварии». На его счету 21 гол и 7 ассистов во всех турнирах.
Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Можно просто наслаждаться нынешней игрой одного, и уважать другого.
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Но то что он для ЦФ так много ассистирует!
Англичане и титул это чёрное и белое, но два их игрока могут утвердиться в качестве лучших игроков после эпохи Месси и КР
И лч, и возьмет, наверн.