У Кейна 28 (21+7) очков в 16 матчах за «Баварию». Форвард дважды забил «Хайденхайму»

Харри Кейн забил 20-й и 21-й голы за «Баварию».

Нападающий мюнхенской команды сделал дубль в матче против « » в 11-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм).

проводит 16-й матч в составе «Баварии». На его счету 21 гол и 7 ассистов во всех турнирах.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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