У Кейна 28 (21+7) очков в 16 матчах за «Баварию». Форвард дважды забил «Хайденхайму»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Хайденхайм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 20-й и 21-й голы за «Баварию».

Нападающий мюнхенской команды сделал дубль в матче против «Хайденхайма» в 11-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм). 

Кейн проводит 16-й матч в составе «Баварии». На его счету 21 гол и 7 ассистов во всех турнирах.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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94 комментария

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Виталий Ан
Статистика конечно сумасшедшая). Убийца.
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ivan ivanov
выигрывает лч - выигрывает ЗМ
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dem
В Мюнхене про поляка уже и не вспоминают.
+67
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alireal
Жаль, что он так поздно перешёл в топ клуб. Может уже был бы обладателем ЗМ.
+31
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LightWithin
Ответ dem
В Мюнхене про поляка уже и не вспоминают.
Обязательно в посте про одного хорошего футболиста унижать другого? Лева в своё время и в том возрасте тоже сиял в Баварии. У обоих прекрасная карьера в этом клубе, оба хороши по-своему.
Можно просто наслаждаться нынешней игрой одного, и уважать другого.
Подумайте.
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Mirazhik
Так он всегда был лучше Лёвы!!! Просто играл за ТТх.
+24
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Товарищ Наркотик
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Он и в Англии зверем был
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Товарищ Наркотик
Ответ Hi Hi
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А когда Евро вообще решал ЗМ? Только в 2016, но там Криш и ЛЧ выиграл
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Амин Чич
Ответ dem
В Мюнхене про поляка уже и не вспоминают.
но думаю сам поляк очень вспоминает и жалеет
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Tseren031293
Кейн в более слабом ТТХ забивал много-неудивительно, что в Мюнхене колотит.
Но то что он для ЦФ так много ассистирует!
Англичане и титул это чёрное и белое, но два их игрока могут утвердиться в качестве лучших игроков после эпохи Месси и КР
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corazón blanco
Харри, как футболист куда сильнее Роберта Левандовски. Роберт это просто идеальный наконечник. Харри же помимо того, что он также прекрасен в завершении. Он еще и прекрасен в подыгрыше, часто опускается сам в центр поля и может протащить мяч, отлично читает игру м прессингует соперника.
+12
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Hi Hi
Ответ corazón blanco
Харри, как футболист куда сильнее Роберта Левандовски. Роберт это просто идеальный наконечник. Харри же помимо того, что он также прекрасен в завершении. Он еще и прекрасен в подыгрыше, часто опускается сам в центр поля и может протащить мяч, отлично читает игру м прессингует соперника.
Какой еще идеальный наконечник??)) он в донной ла лиге 19 мячей забил играя в составе чемпиона лиги, Кейн в свою очередь наколотил 30 мячей играя за бичёвый тоттенхем в сильнейшей лиге мира. Почувствуй разницу
+11
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Михаил Опякин
Ответ ArnoNeputevy
Правильно. Два главных хвалебных слова - это "МАШИНА" и "УБИЙЦА".
Правильно Киборг-убийца
+8
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ɔculpa
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Типа он в Англии играл плохо?
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Orik298
В этом году у Холланда появился реальный конкурент в споре за золотую бутсу)
+9
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S Works Tarmac SL7
Ответ ArnoNeputevy
Не бегите впереди паровоза. Матч продолжается.
Даааа!!!ещё плюс 1!!!🔥
+8
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Ramisik
Ответ Born is the King
Кейну бы PR команду например Месси , который лет 10 назад хорошо играл за Барселону получил бы уже минимум 5 ЗМ Помню в 2010 Месси получил ЗМ за то что забил много голов в чемпионате Испании
Ну да, без свой пи ар машины Месси на уровне Кокорина играет
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ɔculpa
Вот и второй, тоже классный гол. Харри украшение этого тошнильного первого тайма.
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Михо
Ответ ivan ivanov
выигрывает лч - выигрывает ЗМ
У него и на Евро неплохие шансы. Думаю Зм получит чемпион Европы, летом же пройдет турнир, он будет учитываться в голосовании
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Меган Лайф
Ответ oberkorn
Первый англичанин, толком заигравший вне островов. До этого был киган и уоддл. Прошло почти 30 лет.
Беллингем? Санчо?
+4
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oberkorn
Первый англичанин, толком заигравший вне островов. До этого был киган и уоддл. Прошло почти 30 лет.
+3
0
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ArnoNeputevy
Не бегите впереди паровоза. Матч продолжается.
+6
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Дмитрий Манин
Ответ Hi Hi
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Полуфинал+ на евро
И лч, и возьмет, наверн.
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Гномович!
Если забьет еще 100 голов до конца сезона может и появится шанс выиграть у Месси ЗМ.
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Футбол, хоккей итд
Уже дубль....
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