Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила чемпиона Bellator в легком весе на шесть месяцев. Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани, сославшись на слова исполнительного директора комиссии Энди Фостера.

Также Нурмагомедова оштрафуют на $50 тыс. Сообщается, что у российского бойца был рецепт на употребление вещества, но он не подал заявку на получение терапевтического исключения.

Поединок с Брентом Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся. Бой возглавил турнир Bellator 300 и завершился победой Нурмагомедова судейским решением.

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Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге P4P Bellator. В топ-3 – два бойца из России