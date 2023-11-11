Усман Нурмагомедов за допинг дисквалифицирован на 6 месяцев. Бой с Примусом признан несостоявшимся

Теги допинг MMA Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила чемпиона Bellator в легком весе на шесть месяцев. Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани, сославшись на слова исполнительного директора комиссии Энди Фостера.

Также Нурмагомедова оштрафуют на $50 тыс. Сообщается, что у российского бойца был рецепт на употребление вещества, но он не подал заявку на получение терапевтического исключения.

Поединок с Брентом Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся. Бой возглавил турнир Bellator 300 и завершился победой Нурмагомедова судейским решением.

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13 комментариев

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Andreir888
Вот так новость!!! А ведь это фиаско! Очень жаль!
+7
0
+7
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Мяти
Ооопаляшечкиии🙆‍♂️
+4
0
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Андрей Макаров
мде..
+3
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Арни Терминатор
Хелвани ещё тот Хабибафоб,хороший новость про Нурмагомедовы он не озвучить.
+3
-2
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Александр Кот
фиаско
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Валерий Рзянин
Это он зачем? Ведь уже на уровне валит... Мог бы уж за счёт техники и чистого организма продолжать... Опыт позволяет..
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1319pro
Какой допинг? Зачем двухкрылым орлам допинг?)

Вы что-то путаете))
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UseR
Они в америках просто боятся наших войнов из клана Нурмагомедовых, которые никогда до этого не были замечены в мухлеже, наездами толпой на одного и прочем недостойном поведении
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Politruk
Снова Дюшес?!
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ББ
Насвай или лирики закинул? Или какой там нынче допинг у горячих ребят с гор?
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Aibek Mak
Почему то всегда казалось что бойцов Беллатора не проверяют на допинг)) наверное Усман тоже так думал) а если серьезно то 6 месяцев это очень малый срок отстранения подождем что скажет он и его команда
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Ilya Pronyashin
А помните тот случай с Камри и полицаем? Может и этот случай замнут? Блин, но это топ фэйл! Умар травмировался перед боем с кори - подставился, теперь этот...
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Ilya Pronyashin
Ответ Арни Терминатор
Хелвани ещё тот Хабибафоб,хороший новость про Нурмагомедовы он не озвучить.
Хммм) все потому что он Ариэль?)
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