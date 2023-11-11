К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)

Три клуба НХЛ проявляют большой интерес к Никите Задорову.

«Торонто», « » и « » – клубы, проявляющие большой интерес к . Танев, надежный правый защитник, привлекает большое внимание, и, конечно, Хэнифин.

«Калгари» не спешит продавать активы. Если какая-нибудь команда сделает большой шаг вперед, то все будет рассмотрено. Я не чувствую срочности со стороны «Калгари», – написал инсайдер Даррен Дрегер в твиттере.

Сегодня стало известно, что российский защитник « » подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в « ».