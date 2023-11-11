К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)
Три клуба НХЛ проявляют большой интерес к Никите Задорову.
«Торонто», «Ванкувер» и «Нью-Джерси» – клубы, проявляющие большой интерес к Задорову. Танев, надежный правый защитник, привлекает большое внимание, и, конечно, Хэнифин.
«Калгари» не спешит продавать активы. Если какая-нибудь команда сделает большой шаг вперед, то все будет рассмотрено. Я не чувствую срочности со стороны «Калгари», – написал инсайдер Даррен Дрегер в твиттере.
Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в «Торонто».
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