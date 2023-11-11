К Задорову проявляют большой интерес «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто» (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Нью-Джерси Торонто Ванкувер Калгари НХЛ Даррен Дрегер Крис Танев Никита Задоров Ноа Хэнифин Хоккей

Три клуба НХЛ проявляют большой интерес к Никите Задорову.

«Торонто», «Ванкувер» и «Нью-Джерси» – клубы, проявляющие большой интерес к Задорову. Танев, надежный правый защитник, привлекает большое внимание, и, конечно, Хэнифин.

«Калгари» не спешит продавать активы. Если какая-нибудь команда сделает большой шаг вперед, то все будет рассмотрено. Я не чувствую срочности со стороны «Калгари», – написал инсайдер Даррен Дрегер в твиттере.

Сегодня стало известно, что российский защитник «Калгари» подал запрос на обмен. Сообщалось, что он был бы рад переходу в «Торонто». 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ratmir90
Задоров в Торонто было бы классно, и вроде это любимая команда Никиты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
My Channels To Watch
Не, только не в NJD. Прошу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий