Флорентино Перес: «Всеобщий социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли 5 КЕЧ подряд, и их выдающимся наследникам. «Реал» – лучший клуб в истории»

Флорентино Перес высказался о «социологическом мадридизме».

Ранее президент «Барселоны» выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

Президент «Реала» прокомментировал это высказывание.

«Правильным было бы сказать «всеобщий социологический мадридизм». Этот всеобщий мадридизм существует.

Легион фанатов, разбросанных по всему миру. Более того, существовал всеобщий социологический мадридизм, когда мы стали единственным клубом-основателем и единственным клубом, который способствовал созданию Кубка Европейских чемпионов в 1955 году.

Кроме того, он [«Реал»] был признан лучшим клубом XX века, и мы готовы повторить это в XXI веке. С нашими ценностями идентифицируют себя миллионы болельщиков. Социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли пять первых Кубков европейских чемпионов подряд.

Их выдающиеся наследники выигрывали следующие Кубки, достигнув отметки в 14 побед [в ЛЧ], что кажется недостижимым для любого другого клуба.

Всеобщий социологический мадридизм – это феномен, достойный изучения и который очень трудно с чем-то сравнить. Это « », лучший клуб в истории», – приводит слова Переса Marca.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?