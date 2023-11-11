Флорентино Перес: «Всеобщий социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли 5 КЕЧ подряд, и их выдающимся наследникам. «Реал» – лучший клуб в истории»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ФИФА Жоан Лапорта Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес высказался о «социологическом мадридизме».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал это высказывание. 

«Правильным было бы сказать «всеобщий социологический мадридизм». Этот всеобщий мадридизм существует.

Легион фанатов, разбросанных по всему миру. Более того, существовал всеобщий социологический мадридизм, когда мы стали единственным клубом-основателем ФИФА и единственным клубом, который способствовал созданию Кубка Европейских чемпионов в 1955 году.

Кроме того, он [«Реал»] был признан лучшим клубом XX века, и мы готовы повторить это в XXI веке. С нашими ценностями идентифицируют себя миллионы болельщиков. Социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли пять первых Кубков европейских чемпионов подряд.

Их выдающиеся наследники выигрывали следующие Кубки, достигнув отметки в 14 побед [в ЛЧ], что кажется недостижимым для любого другого клуба. 

Всеобщий социологический мадридизм – это феномен, достойный изучения и который очень трудно с чем-то сравнить. Это «Реал Мадрид», лучший клуб в истории», – приводит слова Переса Marca. 

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15 комментариев

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Гномович!
– Марио Балотелли:

«Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 9».
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Роман
Социологический мадритизм против социологического негрейкретинизма.
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Роман
Реал - клуб победителей. Благодаря таким выдающимся игрокам как Ди Стефано и Роналду и их партнерам по команде.
Реалу достаточно 1% иметь, чтобы победить в ЛЧ.

Вспомните Барселону, отсутствует менталитет победителя, как следствие эпохальные разгромные вылеты.
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corazón blanco
Отличный ответ от дядюшки Флорентино, все четко, корректно и по делу, Мадриду есть, чем гордиться.
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Назар Игорь
Мадридизм нокаутировал барселонизм.
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as009595@icloud.com
Хоть и не являюсь болелом Реала, но насчет того кто лучший клуб в истории сомнений и споров быть не должно думаю
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Vovker
Ответ mastadon
Согласен. Кашшаи, Чакир, Клаттенбург настоящие легенды Реала
Вот вы, Барселонцы, обычно требуете, где это было доказано финансирования Барсой судей (при том, что уголовное дело заведено и очень велика вероятность наличия оснований у него). Но при этом бравируете вот такими комментами, намекающими на работу с судьями у Реала, для которых вам, видимо, никакие доказательства не нужны. При этом на Барсу уголовка есть, а на Реал нет. Все норм по двойным стандартам, классика.
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Роман
В чем сила, брат? Во взятках (с) БЧК.
Лапорте прокурору: Чё ты такой серьезный? ©
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