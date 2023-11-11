«Ювентус» выиграл 5 матчей подряд, пропустив лишь 1 гол. Дальше – «Интер»

Теги Кальяри Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня обыграла «Кальяри» (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

Последнее поражение туринцы потерпели 23 сентября – от «Сассуоло» (2:4). После этого они обыграли «Лечче», сыграли вничью с «Аталантой», а затем победили в 5 матчах подряд, пропустив в них лишь 1 гол.

На данный момент «Ювентус» занимает в Серии А первое место с 29 очками. «Интер», еще не игравший в 12-м туре, с 28 очками идет вторым. Эти клубы встретятся 26 ноября.

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12 комментариев

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pit4er
Аллегри делает то, что умеет лучше всего – набирает очки в Серии А. Юве, не отвлекаясь на еврокубки, обойдёт Интер и выиграет скудетто
+13
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Крыс Пол
Берегись, Пиппо, за тобой Макс Пейн идет
+4
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Leon Petov
Аллегри второй раз в Юве затыкает хейтеров
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DonaldBrashear 2.0
жаль, что пропустили сегодня, такая четкая серия была на 0. Может зря сегодня второй раз забили, по 1:0 выигрывать им больше нравится)
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Nekrasen
главное чтобы нытья не было, что у картона травмы и половина состава на карточках после плохого результата)
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Nekrasen
Ответ Kubinec_
текущий состав Ювентуса не тянет на победу в чемпионате
Дело не в составе. Милан на 6 очков отклеялся уже, но Интер по крепче. Поэтому они должны наверное по позже отклеяться. наверное ближе к марту)
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Kubinec_
хотелось бы на Интер нормальный настрой от команды видеть, а не как последние матчи
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juveforzajuve
теперь нужно выигрывать у Интера. у них после нас два тяжёлых матча с Бенфикой и Наполи.
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Kubinec_
Ответ pit4er
Аллегри делает то, что умеет лучше всего – набирает очки в Серии А. Юве, не отвлекаясь на еврокубки, обойдёт Интер и выиграет скудетто
текущий состав Ювентуса не тянет на победу в чемпионате
+1
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ DonaldBrashear 2.0
жаль, что пропустили сегодня, такая четкая серия была на 0. Может зря сегодня второй раз забили, по 1:0 выигрывать им больше нравится)
Капец. Не пропустили от Фиорентины, Милана и Аталанты. Но умудрились пропустить от андердога на домашнем стадионе)
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