«Ювентус» выиграл 5 матчей подряд, пропустив лишь 1 гол. Дальше – «Интер»
«Ювентус» продлил победную серию до 5 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри сегодня обыграла «Кальяри» (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии.
Последнее поражение туринцы потерпели 23 сентября – от «Сассуоло» (2:4). После этого они обыграли «Лечче», сыграли вничью с «Аталантой», а затем победили в 5 матчах подряд, пропустив в них лишь 1 гол.
На данный момент «Ювентус» занимает в Серии А первое место с 29 очками. «Интер», еще не игравший в 12-м туре, с 28 очками идет вторым. Эти клубы встретятся 26 ноября.
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