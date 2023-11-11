«Ювентус» выиграл 5 матчей подряд, пропустив лишь 1 гол. Дальше – «Интер»

«Ювентус» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня обыграла « » (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

Последнее поражение туринцы потерпели 23 сентября – от «Сассуоло» (2:4). После этого они обыграли «Лечче», сыграли вничью с «Аталантой», а затем победили в 5 матчах подряд, пропустив в них лишь 1 гол.

На данный момент « » занимает в Серии А первое место с 29 очками. «Интер», еще не игравший в 12-м туре, с 28 очками идет вторым. Эти клубы встретятся 26 ноября.

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