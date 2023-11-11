Ротенберг о кибербуллинге: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые пишут много грязи»

Роман Ротенберг высказался о проблеме буллинга в интернете.

Главный тренер считает, что Россия может потерять многих талантливых спортсменов из‑за оскорблений в сети.

В субботу, 11 ноября, в России проводится День борьбы с кибербуллингом, который посвящен борьбе с травлей в сети.

«Любой публичный человек время от времени сталкивается с буллингом в интернете. Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.

Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые тут же забывают о прошлых успехах. Они рады воспользоваться моментом и написать много грязи про тебя. Кого‑то это может ранить, лишить мотивации и выбить из колеи.

В результате кибербуллинга мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Далеко не каждый, особенно в молодом возрасте, способен пройти такое давление.

11 ноября в России проходит день борьбы с кибербуллингом. В наших силах остановить буллинг вместе», – сказал на видео в своем телеграм-канале.

«Зенит» изменил эмблему в рамках борьбы с кибербуллингом, добавив два белых сердца: «Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить»

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