Ротенберг о кибербуллинге: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые пишут много грязи»

Теги СКА ФХР болельщики КХЛ интернет Роман Ротенберг психология детский хоккей соцсети Хоккей

Роман Ротенберг высказался о проблеме буллинга в интернете.

Главный тренер СКА считает, что Россия может потерять многих талантливых спортсменов из‑за оскорблений в сети.

В субботу, 11 ноября, в России проводится День борьбы с кибербуллингом, который посвящен борьбе с травлей в сети.

«Любой публичный человек время от времени сталкивается с буллингом в интернете. Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.

Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые тут же забывают о прошлых успехах. Они рады воспользоваться моментом и написать много грязи про тебя. Кого‑то это может ранить, лишить мотивации и выбить из колеи.

В результате кибербуллинга мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Далеко не каждый, особенно в молодом возрасте, способен пройти такое давление.

11 ноября в России проходит день борьбы с кибербуллингом. В наших силах остановить буллинг вместе», – сказал Ротенберг на видео в своем телеграм-канале. 

«Зенит» изменил эмблему в рамках борьбы с кибербуллингом, добавив два белых сердца: «Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить»

Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»

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27 комментариев

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Микст Зон
никак из-за кибербуллинга топовые игроки в ска затухают? или там комплекс причин - кибербуллинг, самолетные ноги и провокаторы-журналисты, которые команду не поддерживают?
+38
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Pitts
"...и тренерами" :)))))
+27
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стрёмный сайт
"Я посмотрел порядка 800 кибербуллингов! Я знаю о чём говорю!")))
+24
0
+24
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Аризона Койотис
Ответ Pitts
"...и тренерами" :)))))
Но тренеров мы никогда не потеряем, даже если очень захотим)
+12
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Daishi
>Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.

Это он на какого тренера и на какую команду намекает? :) Бедный Ромочка! Журналист в цивильной форме пару не особо острых вопросов задал, а его теперь весь сезон будут комшары и вьетнамские флэшбеки мучать. Тапереча только хвальба от правильных журналистов на прессухах!))
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oberkorn
Не надо подменять понятия. Травля и обоснованная критика за бездарную работу, это абсолютно разные понятия.
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Кино Музыка
Мичкова теряем из-за другого.
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Pitts
Ответ Аризона Койотис
Но тренеров мы никогда не потеряем, даже если очень захотим)
Прям какой-то кибербуллинг квазитренеров :)
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R Kukhov
Когда он уже скажет, что является реинкарнацией Тарасова и Тихонова?
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pavlikkk
Талантливого футболиста Бориса Ротенберга уже потеряли, теперь теряем талантливого хоккейного тренера. Да и друга их папы, талантливого хоккеиста, тоже не видно давно на наших стадионах.
+7
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Aleksandr Danilov
Ротенберг о политике государства: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов

Ротенберг о своем тренерстве: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов
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Йохан Чпохан
ой, Ром, это ты себя имеешь ввиду? думаешь страна потеряет великого тренера, в твоём лице? )
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Melnikov1968
Да, есть граждане, которым стоит задуматься. Например, Кожевникову, который уже задолбал Хартли, или Мостовому, регулярно набрасывающегося на Абаскаля,Тихонову, для которого шведы, финны, прибалты, американцы люди второго сорта. Вот этим людям необходимо отмечать данный праздник.
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bessonoff
Игроки раньше: меня назвали дерьмом? Выйду и докажу, что я ЛУЧШИЙ!
Игроки сейчас: меня назвали дерьмом? Плак-плак
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Олег Щёголев
Ротенбергинг - травля болельщиков.
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Сергей
это он себя так оберегает от журналистов с нехорошими вопросами про систему?)))
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Montenegro Serbian
Имхо, на каждое действие нужно противодействие.
Как-то работать с игроками на тему того, что не нужно остро реагировать на комментарии в интернете, что так устроен мир в виду быстрого и свободного доступа почти любого человека к любому сайту, где можно оставить коммент: сегодня тебя хвалят, завтра ругают и хейтят. Это нормально.
Просто данность, к которой нужно проще относится.
Ну а если молодой спортсмен сломался из-за негативных отзывов в инете.....ну значит и для проф.карьеры не шибко годен, т.к психологическая устойчивость один критериев успеха для спортсмена.
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artem klishin
из-за кибербуллинга у него шрам будет на всю жизнь!
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вован63
Ну а как ты думал, все публичные люди подвержены критике.
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Артем Фенькин
А может причина в том что этих талантливых спортсменов тренирует один тренер на букву Р...
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A K
Нужно заготовить экстракт из Ротенберга и вводить его молодым игрокам перед входом в интернет. Гарантированы полное непонимание и непринятие критики, самовлюбленность и скудоумие. Кибербуллинг не пройдёт!
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Виталий Мучаев
Тренера - о себе во множественном числе говорить признак проблем с психикой.
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anshef
А как же травля не в сети, по полическим причинам.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Кино Музыка
Мичкова теряем из-за другого.
щас погодь дедушкины указы выполнят и никакой Нхл бедолаге не светит только фарм клуьы системы
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