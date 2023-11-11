Ротенберг о кибербуллинге: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые пишут много грязи»
Роман Ротенберг высказался о проблеме буллинга в интернете.
Главный тренер СКА считает, что Россия может потерять многих талантливых спортсменов из‑за оскорблений в сети.
В субботу, 11 ноября, в России проводится День борьбы с кибербуллингом, который посвящен борьбе с травлей в сети.
«Любой публичный человек время от времени сталкивается с буллингом в интернете. Особенно часто такое случается с известными спортсменами и тренерами. Даже самый сильный игрок, даже самая сильная команда не могут побеждать бесконечно.
Стоит дать осечку – сразу находятся люди, которые тут же забывают о прошлых успехах. Они рады воспользоваться моментом и написать много грязи про тебя. Кого‑то это может ранить, лишить мотивации и выбить из колеи.
В результате кибербуллинга мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов. Далеко не каждый, особенно в молодом возрасте, способен пройти такое давление.
11 ноября в России проходит день борьбы с кибербуллингом. В наших силах остановить буллинг вместе», – сказал Ротенберг на видео в своем телеграм-канале.
«Зенит» изменил эмблему в рамках борьбы с кибербуллингом, добавив два белых сердца: «Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить»
Ротенберг о баннере «Система не работает»: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА»
Это он на какого тренера и на какую команду намекает? :) Бедный Ромочка! Журналист в цивильной форме пару не особо острых вопросов задал, а его теперь весь сезон будут комшары и вьетнамские флэшбеки мучать. Тапереча только хвальба от правильных журналистов на прессухах!))
Ротенберг о своем тренерстве: «Мы рискуем потерять многих талантливых спортсменов
Игроки сейчас: меня назвали дерьмом? Плак-плак
Как-то работать с игроками на тему того, что не нужно остро реагировать на комментарии в интернете, что так устроен мир в виду быстрого и свободного доступа почти любого человека к любому сайту, где можно оставить коммент: сегодня тебя хвалят, завтра ругают и хейтят. Это нормально.
Просто данность, к которой нужно проще относится.
Ну а если молодой спортсмен сломался из-за негативных отзывов в инете.....ну значит и для проф.карьеры не шибко годен, т.к психологическая устойчивость один критериев успеха для спортсмена.