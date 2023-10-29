«Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в класико. Илкай Гюндоган забил уже на 6-й минуте, но игру перевернул дубль Джуда Беллингема в конце второго тайма. У новичка «Реала» 13 голов в 13 матчах за мадридский клуб. Для «Барсы» это поражение стало первым в сезоне – было 10 побед и 3 ничьих.

«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге с 28 очками после 11 туров, «Мадрид» 1-й по разнице мячей. «Барса» отстала на 4 балла, «Атлетико» – в 6 очках с 2 играми в запасе.

2. Главная сенсация субботы в Мир РПЛ: «Спартак» на поле сомнительного качества влетел «Факелу» (0:2) после удаления Срджана Бабича на 70-й минуте. «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) благодаря голам Сергеева и Кассьерры, пропустив первым. «Ростов» победил «Локомотив» благодаря голу Щетинина на третьей минуте (1:0). «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1).

3. Фанаты «Барселоны» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля. «Барса» проведет расследование.

4. Сборная ЮАР обыграла Новую Зеландию в финале мужского Кубка мира по регби. ЮАР в четвертый раз выиграла турнир и стала самой титулованной командой в истории.

5. Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Вене, а вот Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру. Дарья Касаткина уступила Беатрис Хаддад Майе в полуфинале малого итогового турнира WTA.

6. КХЛ. «Салават» уступил «Динамо», ЦСКА забил 6 голов «Сибири» в гостях, «Амур» победил «Витязь».

7. «Челси» дома уступил «Брентфорду» (0:2) в АПЛ, это первое поражение «синих» за 5 матчей. «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (5:0), Нкетиа сделал хет-трик, Виейра и Томиясу забили по голу.

8. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Коламбус» (2:0), Варламов отразил все 33 броска – 1-я победа и 1-й шатаут в сезоне. «Оттава» справилась с «Питтсбургом» (5:2), Тарасенко отметился результативной передачей. Все результаты дня – здесь.

9. На Гран-при России в Красноярске Дмитрий Алиев выиграл короткую программу у мужчин, а Мария Агаева – у женщин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в короткой программе у пар, а Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец.

Этери Тутберидзе отсутствует на Гран-при России по фигурному катанию третий этап подряд.

10. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мехико-2023, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

11. «Бавария» разнесла «Дармштадт» – 8:0! Харри Кейн сделал хет-трик (в том числе забил со своей половины!), у Сане и Мусиалы по дублю, Киммиха, Гьясулу и Маглицу удалили в 1-м тайме.

12. «Ювентус» благодаря голу Андреа Камбьязо на 96-й минуте вырвал победу над «Вероной» (1:0). Два гола Мойзе Кина в этом матче отменили, а Массимилиано Аллегри удалили.

13. Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке в Саудовской Аравии раздельным решением судей. В третьем раунде Фьюри отправил Нганну в нокдаун.

14. НБА. 51 очко Лавина не спасло «Чикаго» в матче с «Детройтом» и другие результаты.

15. Криштиану Роналду отдал очередной голевой пас в чемпионате Саудовской Аравии – у португальца 44 (34+10) очка в 39 матчах за «Аль-Наср».

16. Капитан «Спартака» Георгий Джикия сломал ребро на тренировке, он пропустит месяц.

17. Долги «МЮ» превысили миллиард фунтов. 317,8 млн – задолженность по трансферам

18. Норвежскую горнолыжницу Рагнхиль Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах.

Цитаты дня.

Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»

Соболев после поражения от «Факела»: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь»

Хави про 1:2 в класико: «Барселона» доминировала 60 минут. Если кто и должен был выиграть, то это мы, «Реал» был доволен ничьей»

Тайсон Фьюри – Роналду: «Криштиану, ты величайший футболист из живших. Я твой фанат»

Гендиректор «Факела» о жалобах Абаскаля на поле: «Слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!»

Хави: «Победа «Реала» несправедлива, «Барса» заслуживала большего. 60 хороших минут от нас – один гол, 25 хороших минут от них – два мяча»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!