Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Собинина и Ходыкин представят короткие программы
28 октября на Гран-при России в Красноярске пары покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары
Короткая программа
Начало – 11.45 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Вторая разминка
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин
7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
Много интересных пар , желаю всем показать свой максимум . Очень ждём !
Очень жду Сашу с Димой