Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Собинина и Ходыкин представят короткие программы

Теги результаты пары Роман Плешков Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Денис Ходыкин Ясмина Кадырова Таисия Собинина Елизавета Осокина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

28 октября на Гран-при России в Красноярске пары покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 11.45 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

13 комментариев

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Olga Krayz
Всем парам успешных выступлений!
+21
-1
+20
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Елена Спирина
Саше с Димой успехов!
+12
-1
+11
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Arraches
Ура ! Наконец то про спорт и настоящее фигурное катание , а не скандалы .
Много интересных пар , желаю всем показать свой максимум . Очень ждём !
+11
0
+11
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Tytti
Успехов ребятам! Гладкого льда и хороших прокатов!
+9
0
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Поболею за Осокину. Афигенно смотрится пара вживую, Лиза-красотка.
+8
0
+8
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Аленка_76
Всем парам удачи!
Очень жду Сашу с Димой
+9
-2
+7
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Emma Dunn
Удачи Саше и Диме!
+7
-1
+6
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Tacciana
Очень интересно посмотреть Собинину и Ходыкина. Не удивлюсь, если бронзу зацепят
+8
-3
+5
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Док Аксель
Интересный состав у парников на ГП в Красноярске подобрался. Осокина приятно удивляет своим прогрессом. Новая пара Ходыкин- Собинина постарается заявить о себе в этом сезоне, а БК свои амбиции постарается успешно реализовать. Всем гладкого льда и удачных прокатов.
+6
-1
+5
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Аврора кубик
Всем успеха и гладкого льда!!!! Саша Дима❤️
+5
0
+5
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galik55
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поболею за Осокину. Афигенно смотрится пара вживую, Лиза-красотка.
То же буду болеть за Лизу , за короткое время очень хорошо скатались с партнером, плюс выбросы хорошие, да и прыжковый контент могут усложнить. Еще интересно как готовы СХ
+3
0
+3
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olvl
Всех жду с нетерпением, желаю удачи, и порадовать себя, тренеров и болельщиков. Наши пары - это явление, не побоюсь этого слова.
+2
-1
+1
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Вика Субботина
Поболею за Лизу Осокину. Впечатлили меня на ОП.
0
0
0
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