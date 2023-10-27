Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов, Собинина и Ходыкин представят короткие программы

28 октября на Гран-при России в Красноярске пары покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Короткая программа

Начало – 11.45 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин