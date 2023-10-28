Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах

Теги Кубок мира горные лыжи FIS сборная Норвегии (горные лыжи) Рагнхиль Мувинкель Лыжи

Норвежскую горнолыжницу Рагнхиль Мувинкель дисквалифицировали за фтор на лыжах.

Мувинкель шла шестой после первой попытки в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене, но судьи приняли решение дисквалифицировать спортсменку за слишком высокое содержание фтора на лыжах.

«Все лыжи были проверены после первой попытки, и эта пара была единственной, которая показала высокое содержание фтора, превышающее пороговое значение. Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсменку», – заявил представитель FIS Петер Герольд.

«Это действительно обидно. Мы провели много тестов, все было хорошо, и мы действовали в рамках регламента. Конечно, так быть не должно.

Само собой, мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения были настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой», – сказала Мувинкель.

«В данный момент мы в растерянности. Это несправедливо, потому что мы работали над этим в течение длительного времени. Мы купили устройство, аналогичное тому, которое есть у FIS, чтобы иметь возможность проверять наш инвентарь.

При условиях, в которых проходит эта гонка, нет никакой потребности во фторе. Так что совершенно непонятно, как это могло произойти», – отметил тренер сборной Норвегии Атле Скордал.

9 комментариев

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Владимир Астраханцев
Норги в своем репертуаре,попались и заюлили.
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Фут.Боль
Чистила утром зубы, лыжи стояли рядом, случайно попало на лыжи. Она не специально.
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Щеглот
Шикарная новость. Вот такие новости должны были быть и в беговых лыжах еще два года назад, начиная с Руки. Ну лучше поздно, чем никогда.
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Dmona1
Норги решили наноунейме испытать свой фтор?)
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Сергей
Ответ Фут.Боль
Чистила утром зубы, лыжи стояли рядом, случайно попало на лыжи. Она не специально.
Тем более не она, а дедушка
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Федя Букин
Ответ Сергей
Тем более не она, а дедушка
Дедушка тюбики перепутал, и зубной пастой начистил лыжи. Какие могут быть вопросы?
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Ola BP
Ответ Николай Ульянов
Бред какой-то. Нашли до чего докопаться.
А можно мне другого адвоката?
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