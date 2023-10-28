Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах

Норвежскую горнолыжницу Рагнхиль Мувинкель дисквалифицировали за фтор на лыжах.

шла шестой после первой попытки в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене, но судьи приняли решение дисквалифицировать спортсменку за слишком высокое содержание фтора на лыжах.

«Все лыжи были проверены после первой попытки, и эта пара была единственной, которая показала высокое содержание фтора, превышающее пороговое значение. Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсменку», – заявил представитель FIS Петер Герольд.

«Это действительно обидно. Мы провели много тестов, все было хорошо, и мы действовали в рамках регламента. Конечно, так быть не должно.

Само собой, мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения были настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой», – сказала Мувинкель.

«В данный момент мы в растерянности. Это несправедливо, потому что мы работали над этим в течение длительного времени. Мы купили устройство, аналогичное тому, которое есть у FIS, чтобы иметь возможность проверять наш инвентарь.

При условиях, в которых проходит эта гонка, нет никакой потребности во фторе. Так что совершенно непонятно, как это могло произойти», – отметил тренер сборной Норвегии Атле Скордал.