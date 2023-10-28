Кейн забил «Дармштадту» со своей половины – форвард «Баварии» пробил из центрального круга и перебросил вратаря
Харри Кейн забил гол со свой половины поля.
«Бавария» обыгрывает «Дармштадт» в матче 9-го тура Бундеслиги (7:0, второй тайм). Кейн отличился дублем в этой игре.
Свой второй гол англичанин забил ударом со своей половины поля – в ходе контратаки он получил пас от Томаса Мюллера и пробил по воротам соперника из центрального круга, не выходя на чужую половину поля.
Кейну удалось перебросить вышедшего из ворот голкипера Марселя Шуэна и сделать счет 5:0.
Скриншот: кадры трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Дармштадт».
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Вдвойне жаль, что Мадрид так тупил все лето
Как влитой идеально Карима заменил был
А гол напомнил другого англичанина, Бекхэма за МЮ в 1996/97 (судя по гуглу), помню этот гол в промо FIFA 2006
Я больше в Вердер верю.