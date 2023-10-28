Харри Кейн забил гол со свой половины поля.

« » обыгрывает « » в матче 9-го тура Бундеслиги (7:0, второй тайм). Кейн отличился дублем в этой игре.

Свой второй гол англичанин забил ударом со своей половины поля – в ходе контратаки он получил пас от Томаса Мюллера и пробил по воротам соперника из центрального круга, не выходя на чужую половину поля.

удалось перебросить вышедшего из ворот голкипера Марселя Шуэна и сделать счет 5:0.

Скриншот: кадры трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Дармштадт».

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