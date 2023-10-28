Кейн забил «Дармштадту» со своей половины – форвард «Баварии» пробил из центрального круга и перебросил вратаря

Теги Бавария бундеслига Германия Дармштадт Харри Кейн Марсель Шуэн Футбол

Харри Кейн забил гол со свой половины поля.

«Бавария» обыгрывает «Дармштадт» в матче 9-го тура Бундеслиги (7:0, второй тайм). Кейн отличился дублем в этой игре. 

Свой второй гол англичанин забил ударом со своей половины поля – в ходе контратаки он получил пас от Томаса Мюллера и пробил по воротам соперника из центрального круга, не выходя на чужую половину поля.

Кейну удалось перебросить вышедшего из ворот голкипера Марселя Шуэна и сделать счет 5:0. 

Скриншот: кадры трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Дармштадт». 

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28 комментариев

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Ubik-city
Вот как сильно он хочет попасть в топ-клуб АПЛ - желательно в лидирующий "Тоттенхем".
+54
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Azamat Abdukadyroff
Ему давно надо было переходить в топ клуб , жаль что немного поздновато перешёл
+44
-1
+43
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udiekemen
Шедевр🤤
+15
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alexmixer9
Ответ Alex Rhea
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Ну в апл уже поиграл, не в лол лигу же ему ехать надо было
+15
-1
+14
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King_X
Смотрю класико
Вдвойне жаль, что Мадрид так тупил все лето
Как влитой идеально Карима заменил был
+15
-1
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Remedy
Кейн сделал правильный выбор…
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Marcus-light
Ответ King_X
Смотрю класико Вдвойне жаль, что Мадрид так тупил все лето Как влитой идеально Карима заменил был
Мне кажется у Реала не было денег заплатить ещё 100 с лишним млн евро одним траншем, и так Беллингема взяли. Плюс все помнят переходы Бейла и Модрича, Леви попросил бы личный бонус.
+9
0
+9
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Михо
Кейн шикарен, но я бы отметил и Томаса, очень остро ассистировал😃
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Faulheit
не помешал бы сегодня Реалу. Жаль Перес помешан на Мбаппе
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AmanEsen
Недавно только смотрел видео со всеми неудачными попытками забить такой гол у Кейна)
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Очки Дани Алвеса
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tony
Ответ ArnoNeputevy
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Лидирующий в АПЛ ТТХ, я уверен, будет на 3-4 месте по итогам сезона, а в Баварии свое чемпионство возьмет, да и в ЛЧ поиграет, пусть и не выиграет, но ТТХ вообще там нет
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Максим Черкашин
Во Харри балуется.:))))))
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Niko W
Кейн, молодчина!
А гол напомнил другого англичанина, Бекхэма за МЮ в 1996/97 (судя по гуглу), помню этот гол в промо FIFA 2006
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sk0208827
смотреть голы по фото так конечно только спортс может.
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NottinghamForest79
КЕЙН разрывает ГЕРМАНИЮ
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Rock-n-Rolla
открыл ачивку)
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ОттоДракула
Ответ Очки Дани Алвеса
Тренер Байера ставит лайк!
Вот вам и нервы Харпера
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corazón blanco
Ответ ArnoNeputevy
Важнейший гол. Но "Байер" всё-таки выиграет чемпионат.
При счете 4:0 Гарри забил гол с центра поля, думаете победный?))
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Бременер
Ответ ArnoNeputevy
Важнейший гол. Но "Байер" всё-таки выиграет чемпионат.
Байер? Чемпионат??
Я больше в Вердер верю.
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