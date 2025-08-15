Семшов о «Краснодаре»: «Чемпионство добавило уверенности: нет суеты, нервов. Они гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника»

Игорь Семшов считает, что «Краснодар» стал играть увереннее.

В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева впервые в истории завоевала чемпионский титул Мир РПЛ .

«По тому, как команда начала сезон, я вижу, что психологически она прибавила. Чемпионство добавило уверенности. Нет суеты, нервов.

Вне зависимости от того, как складывается матч, краснодарцы просто гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника», – сказал экс-полузащитник сборной России Семшов.