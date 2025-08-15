Семшов о «Краснодаре»: «Чемпионство добавило уверенности: нет суеты, нервов. Они гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника»
Игорь Семшов считает, что «Краснодар» стал играть увереннее.
В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева впервые в истории завоевала чемпионский титул Мир РПЛ.
«По тому, как команда начала сезон, я вижу, что психологически она прибавила. Чемпионство добавило уверенности. Нет суеты, нервов.
Вне зависимости от того, как складывается матч, краснодарцы просто гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника», – сказал экс-полузащитник сборной России Семшов.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15038 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости