Хави про 1:2 в класико: «Барселона» доминировала 60 минут. Если кто и должен был выиграть, то это мы, «Реал» был доволен ничьей»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави заявил о доминировании «Барселоны» в матче против «Реала».

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в игре Ла Лиги.

«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении 60 минут. Но таков футбол.

Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. «Реалу» хватило трех шансов, чтобы забить два мяча.

Поэтому нам не хватило эффективности. Если честно, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы.

Функции Гави в обороне заключались в том, что отбирать мячи. По нашим воротам не так часто били. Беллингем воспользовался двумя ситуациями. Считаю, что наша команда провела хорошую игру.

Было ощущение, что «Реал» доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому итогу все и идет, произошел этот неудачный момент с голом.

Очень плохой результат, но мы сделали шаг вперед в игре», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

199 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
кто-нибудь скажите чапи,что матч длится 90 минут
+250
-24
+226
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Джуд Беллингем – первый игрок, забивший дважды за 76 лет в своем первом «Эль-Классико» за «Реал Мадрид».
+152
-4
+148
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёша Кадников
Доминировать не значит побеждать, не тебе ли Хави этого не знать
+74
-7
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Хави как всегда , барса сильнее всех и вся , но как всегда она проигрывает )
+50
-7
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Но в кармане в итоге оказался чапи и его больше чем клуб (((
+50
-15
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udiekemen
Ответ Cruel Snake
Джуд Беллингем – первый игрок, забивший дважды за 76 лет в своем первом «Эль-Классико» за «Реал Мадрид».
Лучший и точка.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экселлент
Полено Левандовски и бревно Ромеу, это замены из-за которых и проиграли
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Поздравляем доминатора Чави с победой в первом тайме 😁
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Rolling Stones пришли поддержать соотечественника и он порадовал дублем
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bostonKG
Барса переиграла Реал, но проиграла Беллингему
+29
-9
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Chistyakov
Одни доминанты сегодня. Сначала Поч, теперь этот . Видимо одни конспекты читают
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TC@ER18
Когда правила изменились? Игра идет 90+ минут и твое доминирование засунь себе под рычаг! ))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
real19024ver
Доминировали, доминировали, да не выдоминировали.Классика от Хави
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Almas Kabaev
Объективно, Барса играла лучше до 70 мин, и должна была вести хотя бы в 2 мяча. Но Реалу хватит и полумомента , чтоб забить гол
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deco7
Ответ Андерлехт Брюггевич
кто-нибудь скажите чапи,что матч длится 90 минут
А что он не так сказал?
Первые 60 мин Барса играла лучше, а потом уже реал включился
+30
-21
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Моисеев
Ответ Леван Мкртчян
Комментарий скрыт
2 из 4ех были товарняками?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svaz
до 60 минуты план работал, но если посмотреть на сам план и его разобрать, то он был проигрышен еще со старта, я такие матчи помню в исполнинии цсловного атлетико против барсы с хави и иньестой в центре. те тоже носились тайм, а потом сдыхали и барса их наказывала. тут было тоде самое. причем у хави не было опционально еще хавбеков для такой игры. снял бегущего феррана против стоящего поляка, поздно смели фланги и опять же надо было двинуть в полузащиту араухо или иньиго и не выпускать ромеу. короче хави до сих пор сырой, развивается потихоньку, мб как артета выстрелит через пару сезонов. Барселона так и не научилась играть большие мачти при хави.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ Андерлехт Брюггевич
кто-нибудь скажите чапи,что матч длится 90 минут
Это надо игрокам говорить. Рано расслабились ;(
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ya_Mama
Надеюсь у Лапорты хватит яиц и средств следующим летом всё таки поискать кандидата подостойней, потому как, к общему сожалению, уровень Хави-игрока и Хави-тренера всё таки сильно разнятся.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ GuruFutbola
Да, зря Гави ушел на замену и выпустил из кармана замыкателя
Ну что поделать, надо бы чапи уроки тренерского мастерства бы взять у папы Карло
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Доминировал , доминировал , да доминировал… жаль в этом году Барсе её хозяин из Мюнхена не попался в ЛЧ
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
Ответ deco7
А что он не так сказал? Первые 60 мин Барса играла лучше, а потом уже реал включился
он говорит, что барса должна была побеждать. с какого перепуга? последние 30 минут просто выживали)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harut Hovsepyan
Ну, Сити доминировал даже больше - 80+ минут, при том с преимуществом в 2 мяча (по сумме). Только мало чем им это помогло, как мы помним!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Лапорта уже побежал выяснять отношения в судейский кабинет?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Борис Моисеев
2 из 4ех были товарняками?
Естественно. Леванчик опять с подливой дал
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий