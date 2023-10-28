Хави про 1:2 в класико: «Барселона» доминировала 60 минут. Если кто и должен был выиграть, то это мы, «Реал» был доволен ничьей»

Хави заявил о доминировании «Барселоны» в матче против «Реала».

Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в игре .

«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении 60 минут. Но таков футбол.

Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. « » хватило трех шансов, чтобы забить два мяча.

Поэтому нам не хватило эффективности. Если честно, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы.

Функции Гави в обороне заключались в том, что отбирать мячи. По нашим воротам не так часто били. Беллингем воспользовался двумя ситуациями. Считаю, что наша команда провела хорошую игру.

Было ощущение, что «Реал» доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому итогу все и идет, произошел этот неудачный момент с голом.

Очень плохой результат, но мы сделали шаг вперед в игре», – сказал главный тренер «Барселоны» .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!