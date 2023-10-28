Перед матчем «Факел» – «Спартак» из-за ливня возникли проблемы с полем. Воду убирали лопатами

Перед матчем «Факел» – «Спартак» возникли проблемы с полем.

Проблемы возникли за час до начала встречи. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирали лопатами.

Стоит отметить, что сейчас мяч медленно катится и плохо отскакивает от поля из-за проблем с газоном, из-под ног футболистов летят брызги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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