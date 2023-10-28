Перед матчем «Факел» – «Спартак» из-за ливня возникли проблемы с полем. Воду убирали лопатами

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Спорт-Экспресс Футбол

Перед матчем «Факел» – «Спартак» возникли проблемы с полем.

Проблемы возникли за час до начала встречи. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирали лопатами.

Стоит отметить, что сейчас мяч медленно катится и плохо отскакивает от поля из-за проблем с газоном, из-под ног футболистов летят брызги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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52 комментария

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Sirojiddin R
смотрим матч 90х
+74
-5
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fussballer
Ответ Sirojiddin R
смотрим матч 90х
Форма из 90-х есть.
+37
0
+37
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Славонычч
Факел привык играть в таком ховне
+36
-7
+29
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Мукунку хороший
Играть на таком поле преступление!
+36
-13
+23
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fussballer
Ужасный газон. Мяч еле катится. Какой уж тут футбол
+18
-3
+15
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Aviator92
Ответ Sirojiddin R
смотрим матч 90х
угу, только рекламы сигарет Магна не хватает
+15
0
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Filipp Gorski
Водное поло
+12
-3
+9
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Mike_Podolyan
Поле отвратительное. Позорище.
+13
-4
+9
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Экстерминатус
Ответ Aviator92
угу, только рекламы сигарет Магна не хватает
И stimorol еще был😅
+8
0
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AlKRD
Стихия Соболева)
+10
-3
+7
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Мукунку хороший
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий скрыт
Ну какая отмазка..? Огород одинаков для всех
+10
-3
+7
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Рома Поплавский
Как надо ненавидеть футбол, чтобы разрешить играть на таком поле. Страна дураков…
+10
-4
+6
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Artem Piatkov
Лопатами убирали :))

Современная Россия, 21 век
+12
-7
+5
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zanuda59
Ответ Artem Piatkov
Лопатами убирали :)) Современная Россия, 21 век
Потому что на всех ломов и грабель не хватило.
+5
-1
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Сергей Анохин
У нас грядки и то ровнее на огороде
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melmi
Боюсь в футбол сложно будет играть , если дренаж не справляется
Причем обеим командам
+2
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Дмитрий Беляев
И так то у нас футболом беда! а тут ещё поляна! в деревне лучше!!!! ещё реклама миллион спортивных площадок построили, интересно где? на Луне? да нет же на бумаге!!!!! и отчёт отправили царю!!!!
+2
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миха Попов
Проблема не в поле, а в дренажной системе или в её отсутствии!
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Евгений Дремов
Помню матч Крылья - Динамо. Вот тогда было играть преступление, а здесь хотя бы мяч катится.
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Doubler
Ответ fussballer
Форма из 90-х есть.
стадион тоже оттуда
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okkervil
Ответ Sirojiddin R
смотрим матч 90х
Я Вас умоляю, при чём тут 90-е, тут просто абсолютный ....дец, без времени.
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миха Попов
Ответ melmi
Боюсь в футбол сложно будет играть , если дренаж не справляется Причем обеим командам
Я думаю, его там нет!
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Сергей Сергеевич
Не Факел, а дровосеки на картофельном поле
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Георгий
и этот бардак называется футболом???
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Валерий Чуплаков
Караул,какой тут футбол
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