Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» (0:2).

– Прежде всего я хочу сказать, что доволен и горжусь ребятами. Той работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола.

Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам. У нас были моменты, чаша весов могла склониться в нашу сторону.

– Почему вы не упрощали игру длинными забросами на Соболева?

– Соболев провел великолепный матч. Вы другую игру видели.

Нельзя было играть в футбол, мой друг. Моменты у нас были. Команда билась. На таких полях только так, – сказал тренер «Спартака».

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117 комментариев

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Невский баклан
Факел бился, Спартак нет. Поле для всех одинаковое
+123
-40
+83
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Arti22
Ответ Невский баклан
Факел бился, Спартак нет. Поле для всех одинаковое
А вот и нихрена. Для команд, которые играют бей беги продави против комбинационных команд это поле как манна небесная.
+118
-43
+75
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Игорь Пырегов
Ответ Невский баклан
Факел бился, Спартак нет. Поле для всех одинаковое
Давай так, через неделю сыграем в настольный теннис, но будет одно "но". Играть будем не ракетками, а ботинком и я буду всю неделю тренироваться играть ботинком, а ты будешь играть ракеткой и сможешь сыграть ботинком, только за час до матча. Ботинки будут у всех одинаковые, чтобы ВСЁ ЧЕСТНО было)
+84
-27
+57
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Bartez1986
были моменты? серьезно? великолепный матч Соболя? ну что ты несёшь...
+40
-8
+32
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pavlikkk
– Почему вы не упрощали игру длинными забросами на Соболева?

– Соболев провел великолепный матч. Вы другую игру видели.

Он реально тупой. Даже смысл вопросов не понимает. И не думаю, что проблема с переводом.
+27
-8
+19
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Tom_York
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в бей беги проиграли, на таком поле наши техничные игроки способные обвести банально утыкались в первую кочку и теряли мяч...
А как же в 90-е стеночки, забегания, не уж то поля были лучше)))
+21
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+18
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Красная стрела
Да мы походу всей страной другую игру видим, нежели Абаскаль. У нас и игры разные, и результаты разные...ну с другой стороны, ещё один плюс в доказательство существования параллельных вселенных. Иначе это ничем не объяснить пока что науке...
+12
-1
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voropayev92@internet.ru
Вот это понесло …думал Ротенберг несет полную ахинею , оказалось наш Абаскаль переплюнул всех 🤦‍♂️🤦‍♂️
+12
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+9
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riverman1980
Ответ Arti22
А вот и нихрена. Для команд, которые играют бей беги продави против комбинационных команд это поле как манна небесная.
То есть поле отлично подходило для нынешнего Спартака, чтд.
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pavlikkk
Ответ Tom_York
А как же в 90-е стеночки, забегания, не уж то поля были лучше)))
https://youtu.be/YuCZQP_82cw?si=inlkIgdX_5r0wn0j

Вот 2 команды играют на огороде в 1998 году, и никто не жалуется, и комбинации проходят такие, что нынешние кудесники не смогут на идеальной траве изобразить никогда
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a_efimova10
В футболе (как и вообще в жизни) не бывает равных условий. Например, изначально у всех разные бюджеты и, как следствие, - разный уровень футболистов. То есть условия уже не равные. Опустим, почему так происходит. Оставим только факт.

Дальше - в Москве 4 команды. Когда они играют между собой, гостевым командам не надо даже за пределы города выезжать. Плюс? Конечно! А есть команды из городов, где закрыт аэропорт, и каждый выезд не так-то просто даётся.

Есть команды из городов, где построили стадионы к ЧМ. Сами клубы не имеют к этому отношения. Например, Ростов, Нижний Новгород. Ну и так далее. Заслуги этих команд в том, что они играют на классных стадионах, нет.

Есть Факел со своим сложным стадионом и полем, как сегодня. Конечно, поле помогло команде победить Спартак! Но с учётом всех вышеозвученных вводных, разве тут есть какая-то прям вопиющая, из ряда вон выходящая несправедливость?)
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Никита Самарин
Скорее подходы, а не моменты (только Игнатов подхода 3 загубил). А так, к большому сожалению, сегодняшний матч был мало похож на игру в футбол (поле реально было из 90).
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Древний спартач
Спартак еще на предматчевой разминке должен был внести коррективы в игру . Мелкий пас здесь особо не проходил и намечалась борьба на каждом участке поля . Игроки не перестроились , а вышли академиками на "бильярдный стол" . Результат закономерен - здесь выигрывает тот , кто больше хочет этого . Вопросов много к игрокам Спартака , но мне уже это так надоело , что лучше не задавать . Они одели ту форму в которой обыгрывали когда-то Аякс , но тогда в Спартаке были совсем другие игроки и в футбол играли совсем в другой . Совет нынешним футболёрам Спартака- пока не будете играть так , как играли "ваши предки" , не одевайте "чужую" форму и не позорьте то поколение игроков , до мастерства которых вам как до Луны .
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Oleg Kolesnikov
Ответ Arti22
А вот и нихрена. Для команд, которые играют бей беги продави против комбинационных команд это поле как манна небесная.
Факел с приходом Ташуева проповедует комбинационный футбол низом, Ташуев даже после своего первого матча публично попросил подстричь траву на ЦСП, потому что теперь стиль у команды другой и такое поле теперь не помогает, а мешает. Так что и для футбола Факела, и для футбола Спартака поле было одинаково плохое. Значит надо было подстраиваться, и Факел лучше справился с этой задачей.
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Oleg Olegov
Проблема Абаскаля в том, что он не играл в футбол. С ним все давно ясно. Свои специалисты, которые всю жизнь в футболе, тут никому не нужны, а этому поля мешают, а его все обожают. В слепой зоне встречу его, начеканю как следует.
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Роман Цурканов
плохому танцору
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Alext
Ответ Tom_York
в 90 были лучше поля? С Крылья Советов тоже поле мешало слишком хорошее?
Вот именно! и всегда считался дождь и непогода спартаковским преимуществом. Не надо ныть, что поле не такое, и тому подобное. Надо такие команды уничтожать на классе, если стоит задача чемпионство. А остальное всё отмазки, чтобы удержаться в конторе, которая платит бабки. Я всегда поддерживал Абаскаля, но сегодня терпение лопнуло. Неприемлемо играть с такими командами в такой футбол, пусть даже под команды травмированы и град С дождём херачит!
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pavlikkk
Ответ Красная стрела
Да мы походу всей страной другую игру видим, нежели Абаскаль. У нас и игры разные, и результаты разные...ну с другой стороны, ещё один плюс в доказательство существования параллельных вселенных. Иначе это ничем не объяснить пока что науке...
Мы отсталые варвары, а он продвинутый европеец
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Tom_York
Ответ Arti22
А вот и нихрена. Для команд, которые играют бей беги продави против комбинационных команд это поле как манна небесная.
в 90 были лучше поля?
С Крылья Советов тоже поле мешало слишком хорошее?
+12
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Римский волк
Факел играл намного лучше. Победа по игре. Что творится в команде, я не знаю, но по игре Спартак произвел унылое впечатление. Надежда останется всегда, но просвета пока не видно.
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Макс Крыл
Неделя рыжих оправданий открыта. Красно белые слезы - ваш выход.
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Eugene88
А на других полях что не складывается?))
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riverman1980
Футбольный Остап Бендер ))
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Игорь Пырегов
Ответ Bartez1986
были моменты? серьезно? великолепный матч Соболя? ну что ты несёшь...
да, надо было наброситься на команду, всех раскритиковать и сказать, что Соболев - г***но. Чтобы потом опять писали про конфликт. Ты прав, так и нужно было сделать)
+7
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djamel
Факел на другом поле играл?
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