Абаскаль про 0:2 с «Факелом»: «Нельзя было играть в футбол. «Спартак» бился. На таких полях только так»
Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» (0:2).
– Прежде всего я хочу сказать, что доволен и горжусь ребятами. Той работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола.
Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам. У нас были моменты, чаша весов могла склониться в нашу сторону.
– Почему вы не упрощали игру длинными забросами на Соболева?
– Соболев провел великолепный матч. Вы другую игру видели.
Нельзя было играть в футбол, мой друг. Моменты у нас были. Команда билась. На таких полях только так, – сказал тренер «Спартака».
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– Соболев провел великолепный матч. Вы другую игру видели.
Он реально тупой. Даже смысл вопросов не понимает. И не думаю, что проблема с переводом.
Вот 2 команды играют на огороде в 1998 году, и никто не жалуется, и комбинации проходят такие, что нынешние кудесники не смогут на идеальной траве изобразить никогда
Дальше - в Москве 4 команды. Когда они играют между собой, гостевым командам не надо даже за пределы города выезжать. Плюс? Конечно! А есть команды из городов, где закрыт аэропорт, и каждый выезд не так-то просто даётся.
Есть команды из городов, где построили стадионы к ЧМ. Сами клубы не имеют к этому отношения. Например, Ростов, Нижний Новгород. Ну и так далее. Заслуги этих команд в том, что они играют на классных стадионах, нет.
Есть Факел со своим сложным стадионом и полем, как сегодня. Конечно, поле помогло команде победить Спартак! Но с учётом всех вышеозвученных вводных, разве тут есть какая-то прям вопиющая, из ряда вон выходящая несправедливость?)
С Крылья Советов тоже поле мешало слишком хорошее?