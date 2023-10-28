Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Факела» (0:2).

– Прежде всего я хочу сказать, что доволен и горжусь ребятами. Той работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола.

Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам. У нас были моменты, чаша весов могла склониться в нашу сторону.

– Почему вы не упрощали игру длинными забросами на Соболева?

– Соболев провел великолепный матч. Вы другую игру видели.

Нельзя было играть в футбол, мой друг. Моменты у нас были. Команда билась. На таких полях только так, – сказал тренер «Спартака».

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