Долги «МЮ» превысили миллиард фунтов. 317,8 млн – задолженность по трансферам

Долги «Манчестер Юнайтед» превысили миллиард фунтов.

Эта сумма складываются из общей задолженности, возобновляемой кредитной линии и невыплаченных трансферных платежей.

При сохранении валового долга на уровне 507,3 млн фунтов « » дополнительно занял 160 млн стерлингов по возобновляемой кредитной линии (вдобавок к еще примерно 100 млн, взятым по линии ранее), в результате чего общий долг достиг 773 млн фунтов. Задолженность по трансферным платежам составляет 317,8 млн.

Напомним, «МЮ» получил кредитную линию в Bank of America во время пандемии ковида. С ее помощью клуб оплачивал различные трансферы в последние несколько сезонов. Например, покупка Каземиро и Антони оплачена за счет краткосрочного займа.

«МЮ» получил рекордные для Англии 648,4 млн фунтов дохода в сезоне-2022/23, но завершил период с убытками. Зарплаты снизились на 52,8 млн из-за непопадания в ЛЧ

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