Долги «МЮ» превысили миллиард фунтов. 317,8 млн – задолженность по трансферам

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Долги «Манчестер Юнайтед» превысили миллиард фунтов.

Эта сумма складываются из общей задолженности, возобновляемой кредитной линии и невыплаченных трансферных платежей.

При сохранении валового долга на уровне 507,3 млн фунтов «МЮ» дополнительно занял 160 млн стерлингов по возобновляемой кредитной линии (вдобавок к еще примерно 100 млн, взятым по линии ранее), в результате чего общий долг достиг 773 млн фунтов. Задолженность по трансферным платежам составляет 317,8 млн.

Напомним, «МЮ» получил кредитную линию в Bank of America во время пандемии ковида. С ее помощью клуб оплачивал различные трансферы в последние несколько сезонов. Например, покупка Каземиро и Антони оплачена за счет краткосрочного займа.

«МЮ» получил рекордные для Англии 648,4 млн фунтов дохода в сезоне-2022/23, но завершил период с убытками. Зарплаты снизились на 52,8 млн из-за непопадания в ЛЧ

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32 комментария

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Дядя ТУРА
а вы госдолг США видели!??
+39
-6
+33
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deadjoker
Ответ udiekemen
А у Ман Юнайтеда нету рычагов?)
Один рычаг избил подругу, второй поссорился с тренером :)) на них даже и не заработать теперь толком
+38
-6
+32
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udiekemen
А у Ман Юнайтеда нету рычагов?)
+21
-3
+18
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j30
и как имея такой долг они продожают покупать всяких бездарей за 70 лям?
+14
-4
+10
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Eden Hazard
Ответ граф Якунин
а еще с учетом того, что клуб генерирует прибыль для владельцев (при этом долг на клубе) - судьба мю - медленное увядание. И довольно серьезный звонок - в этом сезоне уже подошли к лимиту фп.
почему увядание? 10 лет назад долгосрочный долг у них был чуть больше 2 миллиардов. щас уменьшили. А если б Глэйзеры клуб как залоговый актив не использовали для своих кредитоа, да ещё не брали дивиденды а карман, было б круче.
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Aleksey Yashin
В МЮ микрозайзов набрали что ли?
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Рэдклифф, Сыр Жим
Рэдклифф не подкачай, если будет реконструкция стадиона, тоже на клуб повесь и свали :D
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
🤦🏻‍♂️
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граф Якунин
а еще с учетом того, что клуб генерирует прибыль для владельцев (при этом долг на клубе) - судьба мю - медленное увядание.
И довольно серьезный звонок - в этом сезоне уже подошли к лимиту фп.
+6
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Go Go
казалось бы, причем тут ̶л̶у̶д̶о̶г̶о̶р̶е̶ц̶ эвертон
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граф Якунин
Ответ Aleksey Yashin
В МЮ микрозайзов набрали что ли?
А другие покупки?
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Arthurino
Ответ j30
и как имея такой долг они продожают покупать всяких бездарей за 70 лям?
Так первое это частично следствие из второго, как написано в тексте. Покупают спиннеры за 100 млн и отдают деньги по 10 лет
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marchellinos
Ответ udiekemen
А у Ман Юнайтеда нету рычагов?)
Нет и не было
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Cheldon
Глейзеры спусти все деньги на Скай Бри. Старые дьяволы, а туда же, что и молодые :)
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БолельщикСоСтажем
У-успех
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Lavinka
Давно начали считать долги за невыплаченные трансферы которые растянуты по выплатам на несколько лет ? Новость для наброса чисто .
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sports!
Наказать срочно Эвертон за ффп
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Ман Сити
Ну а очков лишат Эвертон за долг в несколько раз меньший.
Напомню по правилам ФФП долги запрещены, особенно такие гигантские.

Маню самый гигантский мыльный пузырь и рано или поздно он лопнет.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
а могли бы привлечь фейковых спонсоров, без офисов и персонала, которые тут же бы завалили их сотнями миллионов. а так, приходится выживать самостоятельно.
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Сергей Галынский
А накащание понесет в случае чего условный Лудогорец
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Syog1010
Очищение через шип неизбежно
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