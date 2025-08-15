Посольство Израиля в Польше о баннере «Убийцы с 1939-го» фанатов «Маккаби» на матче с «Ракувом»: «Эти постыдные инциденты не отражают дух большинства наших болельщиков»

Посольство Израиля осудило оскорбительный баннер израильтян про поляков.

«Маккаби » Хайфа проиграл «Ракуву » (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы . Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.

Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».

«Подобным словам и действиям нет места, ни с какой стороны, ни на стадионе, ни где-либо еще. Никогда!

Эти постыдные инциденты не отражают дух большинства израильских болельщиков», – говорится в сообщении посольства Израиля в Варшаве.

Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»