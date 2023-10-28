Гендиректор «Факела» о жалобах Абаскаля на поле: «Слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Роман Асхабадзе Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Генеральный директор «Факела» высказался о победе над «Спартаком».

Воронежская команда выиграла матч 13-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

– За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

– За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

– Спускались ли после матча к команде в раздевалку? Что сказали ребятам?

– Нет, не спускался.

– Почему?

– Да, мы одержали победу над «Спартаком» дома, при своих болельщиках. Но нам необходимо вырывать очки в матчах против любого соперника! Мы сегодня не градируем команды, которые нам противостоят – «Спартак», «Урал», «Зенит» или «Крылья». Наша задача предельно ясна – набирать очки.

– Вам нравится футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве?

– Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым.

Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

– А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

– Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

– При этом некоторые специалисты считают, что «Факелу» было легче приспособиться к такому газону.

– Хотел бы подчеркнуть – «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру – как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим, – сказал Роман Асхабадзе. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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26 комментариев

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Lol Ko
Ну визуально поле было очень плохого качества. И когда проигрываешь, бесит всё )
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Евгений Алёшин
Так на погоду не надо влиять, поле нормальным сделайте. Был на стадионе, у меня в поселке 15 лет назад поле лучше было чем у вас
+20
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Мегамизантроп
Слова сутенера
+16
-6
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utsh44psmr
На погоду никто повлиять не может, а на огород может. Абаскаль жаловался на поле, а не на погоду. Водитель что-то попутал.
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-7
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Евгений Алёшин
Ответ Aleksandr Baskakov
Языком молоть ..... Возьми и сделай , если дожди идут или для Спартака выключить дождь ?))))
Дожди только в Воронеже у нас идут? Поля везде дождь выдерживают, никак не сказывается на качестве газона.
Или хочется жить прошлым и играть на полях 90х годов?
+8
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Невский баклан
Так Абаскаль и на хороших полях пролетает, че жаловаться то)
+5
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Pasta
Абаскаль слабый, а Спартак - известные нытики) Факел по делу переиграл и уничтожил Спартак, который в разы богаче, чем скромный Факел и не имеет возможностей Спартака.
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Сергей Ганжа
Ответ Невский баклан
Так Абаскаль и на хороших полях пролетает, че жаловаться то)
На "хороших полях" жёлтую рано показывают)
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utsh44psmr
Ответ Aleksandr Baskakov
А что факел на другом поле играл ?
Так они выиграли, зачем им плохо говорить про свой стадион и про своё «поле»
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dudufufu
Ответ Aleksandr Baskakov
Надо уметь проигрывать ,а это слова слабых ,которые ищут всегда причину ,а не возможность
А сказать про Абаскаля, что он слабый человек и не умеет проговаривать, это слова мудрейшего человека. Абаскаль может и дурак, что ищет причину не в себе и не в команде, но ответ Асхабадзе это намного хуже того, что сказал испанец.
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Илья Альчуль
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Знаете? Что-то такое. Факел только россиянами. Не знаю, как русскими. Но россиянами. Богатыми и блатными, при том. Переиграл слабых, неподготовленных, невыкладывающихся, ненужных и вредных российскому футболу легионеров и "безликих профиков" недоСпартака. Пусть дети учатся на этом говне.
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Сергей Ганжа
Повлиять на погоду могут небесные силы-для этого есть Газпром)
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general main
У всех спартачей сегодня поле во дворе лучше, чем в Воронеже. Ну да, ну да. Ох, когда же вы наконец поймёте что ваша команда наротная
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1319pro
-Почему вы не спускались в раздевалку?
-Наша задача набирать очки!

Вопросы и ответы богов)
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Валерий Агафонов
Вы посмотрите на поле в Химках сегодня играли. Агроном на 5+ все сделали что бы игра состоялась. а в Воронеже по сравнению с Москвой пук прошёл, а не снег,и поле в картофельное поле только сделали.
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Mr.Hahn
Мне нравится, как они прикидываются вениками. Мол, на погоду повлиять не можем. А на систему дренажа и на качество поля?
Моё мнение: не можете подготовить спортивный объект к проведению соревнований высокого уровня, играйте в другом городе или получайте технарь.

На том, что было сегодня в Воронеже даже коров пасти стрёмно, а они матчи высшего дивизиона там проводят.
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КБ Сергей
Какой Абаскаль человек, судить могут только люди, знающие его давно и достаточно близко. Делать выводы по его словам сразу после матча - неправильно. Человек ещё не остыл после очередного поражения, весь на эмоциях… Другое дело, что задолго до этого матча, у Спартака появились проблемы, которые видно невооружённым взглядом. Тренер не управляет ни игрой, ни командой уже давно, а опыта и авторитета, чтобы проанализировать ситуацию и попытаться вернуть команду, у Абаскаля нет. Руководству Спартака, давно надо было понять, что Спартаку нужен тренер, который обладает не только знаниями, но, что ещё важнее, богатым опытом, авторитетом и очень крепкой нервной системой. Абаскаль уже сломался и исправить положение не сможет. Именно поэтому, ему постоянно приходится искать причины поражений в судьях, в невезении, в погоде, в чём угодно. Это не слабость, а бессилие. Он не знает, что делать. Вот в чём беда…
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Эдуард Звонков
Это говорит гендиректор! что всё нормально, мы не тренеруемся на этом поле, мы бережем, гордость захлебывает, за 23 года победу сделали, так давайте и дальше не будем обустраивать чтобы дальше обыгрывать, а то только через 23 года
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xoms
Ну тут он перегнул, я недолюбливаю Спартак, но Рыжий прав, на ровной поляне, у Факела шансов было бы меньше, и наоборот, как ни крути а у Спартака техничных футболистов больше которым нужен нормальный газон, а ни тупо перебегаем
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Евгений Алёшин
Ответ Sledim
так оставался бы в поселке, нечего было на стадион приезжать )))
Так я то останусь со своим полем,которое даже сейчас лучше вашего, вы то хоть что-то поменяйте, все таки в вышке играете, а не на первенство водокачки
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сам ГазПром
Снегопад, потом дождь, потом +13°. Нужно принести извинения перед .... да не... чего это я? Приехали неженки.
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-3
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