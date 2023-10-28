Гендиректор «Факела» о жалобах Абаскаля на поле: «Слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!»

Генеральный директор «Факела» высказался о победе над «Спартаком».

Воронежская команда выиграла матч 13-го тура Мир со счетом 2:0.

– За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

– За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

– Спускались ли после матча к команде в раздевалку? Что сказали ребятам?

– Нет, не спускался.

– Почему?

– Да, мы одержали победу над « » дома, при своих болельщиках. Но нам необходимо вырывать очки в матчах против любого соперника! Мы сегодня не градируем команды, которые нам противостоят – «Спартак», «Урал», «Зенит» или «Крылья». Наша задача предельно ясна – набирать очки.

– Вам нравится футбол, который показывает команда при ?

– Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым.

Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

– А вот что сказал после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

– Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

– При этом некоторые специалисты считают, что « » было легче приспособиться к такому газону.

– Хотел бы подчеркнуть – «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру – как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим, – сказал Роман Асхабадзе.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!