НХЛ. «Бостон» примет «Детройт», «Питтсбург» против «Оттавы», «Рейнджерс» в гостях у «Ванкувера»

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«Бостон» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» проведут гостевой матч с «Ванкувером». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Анахайм
Дата проведения
28 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Сиэтл
Дата проведения
29 октября, 01.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Торонто
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Детройт
Дата проведения
29 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Айлендерс
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Виннипег
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Оттава
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Рейнджерс
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Вегас
Дата проведения
29 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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sk0208827
Let’s go Pen’s!
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bes_na_tatami
Вегас для Кингз проверка на амбиции в этом сезоне, так как предыдущие матчи с ними были сыграны с позиции заведомо слабой команды
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