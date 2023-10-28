НХЛ. «Бостон» примет «Детройт», «Питтсбург» против «Оттавы», «Рейнджерс» в гостях у «Ванкувера»
«Бостон» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» проведут гостевой матч с «Ванкувером».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 01.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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