ЮАР в четвертый раз выиграла Кубок мира по регби и стала самой титулованной командой в истории

Теги сборная ЮАР сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Регби

Сборная ЮАР в четвертый раз стала обладателем Кубка мира по регби.

Сегодня южноафриканцы в финале турнира обыграли команду Новой Зеландии со счетом 12:11.

Это четвертая (и вторая подряд) победа для ЮАР на Кубке мира. 

Турнир проводится с 1987 года. Помимо ЮАР, побеждали команды Новой Зеландии (3), Австралия (2) и Англия. 

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24 комментария

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Стас Игоревич
Это реально крутой вид спорта
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Agent Smith
Эх, как же обидно за Новую Зеландию...
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DonaldBrashear 2.0
Левое удаление все испортило.
Это невозможно смотреть просто, вроде все так красиво, аудитория, сильные команды, стадион полный, борьба и все такое, а в итоге испорченный финал, несправедливый итог.
ЮАР не заслужили победу, они ничего не сделали толком для неё.
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da her@s@nim
Не лучший матч новозеландцев, очень много неоправданных потерь, да и промазали ключевые реализацию и штрафной !(
ЮАР молодцы, бились как львы и были вознаграждены победой 🙌🏽
Игра очень крутая была и держала в напряжении 💪🏽
p.s. судьи конечно подпортили удалением (
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Дороф
Поздравляю ЮАР и тех, кто за них болел.
Я притапливал за All Blacks... жаль, что проиграли.
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DonaldBrashear 2.0
плевался после ЧМ-19 года по регби в финале, и полуфинале также вытащили ЮАР против Англии и Уэльса, так и сегодня. Решил сегодня посмотреть, результат тот же. Опять плевался, почему судьи так тащат ЮАР, вообще не понимаю.

Регби - это слишком зависимая от настроения судей игра, просто раз, удаления левое абсолютно и все, вся игра испорчена, победитель уже на 35 минуте ясен.

позор.
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Йети
Обидно очень за НЗ… (
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гилберт
Регби пришло туда куда и шло все последние годы, на самое дно. Побеждает не тот кто сильнее, а кому насудят.
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Кавабунга Шреддоголовый
Несмотря на неоднозначные решения арбитра, винить Олл Блэкс могут только себя. Очень много брака, дисциплинка подвела, ну и промахи Моунги и Барретта тоже лучше не сделали.
Жаль, что чемпион снова попыток не заносит.
Роджер, видимо, принес удачу
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гилберт
Черный день для всех в черном.
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a2wai
Досадно, наверное, европейцам, что за 10 турниров какая-то сборная оттуда выиграла турнир лишь единожды.
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Bobby Clarke
Маэстро пришёл и принёс удачу.
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гилберт
Как и 16 лет назад, снова финал, снова Стад де Франс и снова...ни единой попытки!! И снова ЮАР чемпион!!!
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DonaldBrashear 2.0
абсолютно незаслуженная победа, кража четырехлетия.
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Алекс Чёрный
Даже комментаторы неудомевали, почему Калиси до конца матча не удалили. Как Кейна. Ну матч закончен, погашен свет. Ждём следующего ЧМ.
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Владимир Белоусов
Поэтому я перестал смотреть Регби, американский футбол на голову круче. ЮАР конечно с победой, но никаких эмоций нет.
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Сергей Смирнов
Ответ a2wai
Досадно, наверное, европейцам, что за 10 турниров какая-то сборная оттуда выиграла турнир лишь единожды.
А чего обидного? Побеждает сильнейший.
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a2wai
Ответ Сергей Смирнов
А чего обидного? Побеждает сильнейший.
Ну вроде как Кубок Мира, выиграть хочется, а в результате сидят кусают локти мужики от того, что побеждает постоянно регбийный треугольник ¯_(ツ)_/¯
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hh88_88
Ответ a2wai
Досадно, наверное, европейцам, что за 10 турниров какая-то сборная оттуда выиграла турнир лишь единожды.
Там больше играют, вот и результат
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Madcomposer
Ответ DonaldBrashear 2.0
Левое удаление все испортило. Это невозможно смотреть просто, вроде все так красиво, аудитория, сильные команды, стадион полный, борьба и все такое, а в итоге испорченный финал, несправедливый итог. ЮАР не заслужили победу, они ничего не сделали толком для неё.
Чего это не заслужили? Чем несправедливый? Всё по делу, ЮАР заслужили кубок от и до.
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Vitaly A.
Ответ DonaldBrashear 2.0
плевался после ЧМ-19 года по регби в финале, и полуфинале также вытащили ЮАР против Англии и Уэльса, так и сегодня. Решил сегодня посмотреть, результат тот же. Опять плевался, почему судьи так тащат ЮАР, вообще не понимаю. Регби - это слишком зависимая от настроения судей игра, просто раз, удаления левое абсолютно и все, вся игра испорчена, победитель уже на 35 минуте ясен. позор.
За что 11й у ЮАР желтую получил, так и не понял
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