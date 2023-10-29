Сборная ЮАР в четвертый раз стала обладателем Кубка мира по регби.

Сегодня южноафриканцы в финале турнира обыграли команду Новой Зеландии со счетом 12:11.

Это четвертая (и вторая подряд) победа для ЮАР на Кубке мира.

Турнир проводится с 1987 года. Помимо ЮАР, побеждали команды Новой Зеландии (3), Австралия (2) и Англия.