ЮАР в четвертый раз выиграла Кубок мира по регби и стала самой титулованной командой в истории
Сборная ЮАР в четвертый раз стала обладателем Кубка мира по регби.
Сегодня южноафриканцы в финале турнира обыграли команду Новой Зеландии со счетом 12:11.
Это четвертая (и вторая подряд) победа для ЮАР на Кубке мира.
Турнир проводится с 1987 года. Помимо ЮАР, побеждали команды Новой Зеландии (3), Австралия (2) и Англия.
Это невозможно смотреть просто, вроде все так красиво, аудитория, сильные команды, стадион полный, борьба и все такое, а в итоге испорченный финал, несправедливый итог.
ЮАР не заслужили победу, они ничего не сделали толком для неё.
ЮАР молодцы, бились как львы и были вознаграждены победой 🙌🏽
Игра очень крутая была и держала в напряжении 💪🏽
p.s. судьи конечно подпортили удалением (
Я притапливал за All Blacks... жаль, что проиграли.
Регби - это слишком зависимая от настроения судей игра, просто раз, удаления левое абсолютно и все, вся игра испорчена, победитель уже на 35 минуте ясен.
позор.
Жаль, что чемпион снова попыток не заносит.
Роджер, видимо, принес удачу