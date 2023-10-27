Гран-при России. «Красноярье». Хромых, Яметова, Фролова, Агаева, Куликова, Важнова покажут короткие программы

Теги результаты женское катание Майя Хромых Анна Фролова Софья Важнова Елизавета Куликова Арина Кшецкая Вероника Яметова Мария Агаева Серия Гран-при России Анастасия Молчанова Софья Чаплыгина Екатерина Анисимова Фигурное катание

28 октября на Гран-при России в Красноярске женщины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.30 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Екатерина Анисимова

3. Анастасия Молчанова

4. Анна Фролова

5. Алиса Цветкова

6. Софья Важнова

Вторая разминка

7. Арина Видинеева

8. Елизавета Куликова

9. Софья Чаплыгина

10. Мария Агаева

11. Вероника Яметова

12. Майя Хромых

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

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40 комментариев

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Любитель_ФК
Этап очень ровный по составу претендентов на пьедестал, может лишь Фролова несколько выделяется и своим опытом, и уже достигнутым результатом на первом этапе. Куликова и Агаева, тоже уже выступили по разу и примерно равны по силам, а вот еще две соперницы, Яметова и Хромых, пока откровенные загадки, обе были травмированы в разное время и обе долго не выступали. Именно от них можно ждать сюрприза , но все равно, даже если они и готовы нормально, то силы их примерно соответствуют всем остальным. Так что нас ждет интересный и думаю интригующий этап с сюрпризами. Всем главное не падать.
+25
-3
+22
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IrinaKin
Шанс для Ани победить на этапе
+16
-2
+14
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Tacciana
Неужели Майя всё-таки выйдет на соревновательный лёд?! Будет главное событие этапа
+16
-2
+14
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olvl
Девушкам отличных прокатов.
+10
-1
+9
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Елена Спирина
Веронике, Ане, Майе удачи! Всем гладкого льда!
+11
-3
+8
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Док Аксель
Всем девчонкам удачных и успешных прокатов, но Майе особенно после всех её травм и болезней пожелаю удачи !
+7
-1
+6
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Arraches
У Ани красивые программы , да и вообще она в хорошей форме .
Восстановились ли Майя и Вероника и чем нас удивят , узнаем . Ждём девочек . Удачи !
+6
-1
+5
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Елена Назырова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какой неудачный номер у Майи, перенервничает(
Олеандра считает, что только блатные выступают в последних номерах, но это когда спортсмены ап катаются в конце, что по хромых незнаю)))
+6
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люблю тутберят
за Майю и Веронику👍👍❤️❤️
+7
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Алёна Вода
Слава Богу, все доехали и прошли жеребьёвку!)))
Всем девочкам--успешных выступлений, ярких прокатов без грубых ошибок, падений, и самой тёплой поддержки зрителей!
+4
0
+4
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galik55
Ответ Док Аксель
Всем девчонкам удачных и успешных прокатов, но Майе особенно после всех её травм и болезней пожелаю удачи !
Поддерживаю, Майе особенно удачи и очень ждали
+4
0
+4
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Док Аксель
Ответ galik55
Поддерживаю, Майе особенно удачи и очень ждали
Конечно. После стольких неудач и перипетий, что с ней происходили за это время. Хочется, чтобы была удача и успех для поднятия настроения и мотивации для Майи.
+3
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Ягун Ягунини
Ответ Pennywise
Нормальная там форма. Уж явно лучше чем у Хромых. На Рабер прилично откатала
Форма может и нормальная, и смотреть на неё интересно. В то, что Соня может откатать без падений и бабонов, охотно верю. Вот только и недокрут на недокруте у Важновой тоже имеет место быть, независимо от формы. Поэтому её место на турнире во многом будет зависеть от степени лояльности судейской бригады.
+2
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floret
Эх, Майя последняя, неудачный стартовый.
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Андор
Майя может
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galik55
Чистых КП всем. Болею за Лизу Куликову, Машу Агаеву( открытие ), Майю Хромых и Аню Фролову. Пусть у всех все получится без волнений.
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Алёна Вода
Всем девочкам--отличных прокатов без падений и боевого настроя! Майе--победы!
Ультра-си если и увидим на этом этапе, то только от Майи, Анны Ф. и Вероники Я. это возможно (и желательно!), больше попыток ни у кого не было
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Ритт
уровень прошлогоднего ЧМ. Докатились!
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Люблю Женьку
Всем откатать без падений, Вероничке пожелаю медали!
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Белла
Ответ floret
Фролова, Храмых и Яметова главные претендентки.
Агаева, Куликова, Фролова
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Pennywise
Ответ Ягун Ягунини
Форма может и нормальная, и смотреть на неё интересно. В то, что Соня может откатать без падений и бабонов, охотно верю. Вот только и недокрут на недокруте у Важновой тоже имеет место быть, независимо от формы. Поэтому её место на турнире во многом будет зависеть от степени лояльности судейской бригады.
Это можно сказать про половину участниц. Хромых, Куликова, Фролова никогда прыжками не славились.
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Kristine Kristine
Ответ Ритт
уровень прошлогоднего ЧМ. Докатились!
... и это всего лишь второй год в изоляции
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Роза Чернова
Ответ Александр
Комментарий удален пользователем
Забыли Аню Фролову. И Куликову на прошлом этапе Аня обошла.
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фынский аксель
Ответ Pennywise
Нормальная там форма. Уж явно лучше чем у Хромых. На Рабер прилично откатала
Судьи с вами не согласны были. В Хромых я не верю, что сможет собрать пп.
+1
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Pennywise
Ответ фынский аксель
Судьи с вами не согласны были. В Хромых я не верю, что сможет собрать пп.
Не согласны в чем? Важнова выиграла мемориал Рабер, обойдя Куликову на 10 баллов.
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