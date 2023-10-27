Гран-при России. «Красноярье». Хромых, Яметова, Фролова, Агаева, Куликова, Важнова покажут короткие программы
28 октября на Гран-при России в Красноярске женщины покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Женщины
Короткая программа
Начало – 13.30 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Кшецкая
2. Екатерина Анисимова
3. Анастасия Молчанова
4. Анна Фролова
5. Алиса Цветкова
6. Софья Важнова
Вторая разминка
7. Арина Видинеева
8. Елизавета Куликова
9. Софья Чаплыгина
10. Мария Агаева
11. Вероника Яметова
12. Майя Хромых
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
Восстановились ли Майя и Вероника и чем нас удивят , узнаем . Ждём девочек . Удачи !
Всем девочкам--успешных выступлений, ярких прокатов без грубых ошибок, падений, и самой тёплой поддержки зрителей!
Ультра-си если и увидим на этом этапе, то только от Майи, Анны Ф. и Вероники Я. это возможно (и желательно!), больше попыток ни у кого не было