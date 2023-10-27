Гран-при России. «Красноярье». Хромых, Яметова, Фролова, Агаева, Куликова, Важнова покажут короткие программы

28 октября на Гран-при России в Красноярске женщины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.30 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Кшецкая

2. Екатерина Анисимова

3. Анастасия Молчанова

4. Анна Фролова

5. Алиса Цветкова

6. Софья Важнова

Вторая разминка

7. Арина Видинеева

8. Елизавета Куликова

9. Софья Чаплыгина

10. Мария Агаева

11. Вероника Яметова

12. Майя Хромых

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин