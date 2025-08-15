  • Спортс
  • Колосков о пенсиях: «30 тысяч – ничтожно мало, но я смог бы прожить, за границу не езжу, дорогую одежду не покупаю. Президент всегда говорит, что нужно увеличивать»
57

Колосков о пенсиях: «30 тысяч – ничтожно мало, но я смог бы прожить, за границу не езжу, дорогую одежду не покупаю. Президент всегда говорит, что нужно увеличивать»

Вячеслав Колосков высказался об уровне пенсий в России.

– Справедливы ли современные пенсии?

– Их размер же не с потолка берется. Они определены законом и исчисляются, исходя из зарплаты человека. Наше государство предпринимает конкретные меры, чтобы люди жили не в нужде.

У нас регулярно что-то индексируют, пересчитывают, увеличивают сумму. Президент всегда говорит, что размер пенсии низкий и его нужно увеличивать. С другой стороны, количество людей, живущих за чертой бедности, у нас уменьшилось.

Конечно, 30 тысяч это ничтожно мало. А в деревнях пенсии вообще по 15-17 тысяч. Там люди ссылаются на то, что прожить можно за счет своего хозяйства. Больше и быть не может, потому что в сельской местности больших зарплат не бывает. Мне кажется, в этом вопросе нужно что-то менять.

– Смогли бы прожить на свою пенсию?

– У меня пенсия около 50 тысяч, но я 17 лет работал в Спорткомитете, руководил и хоккеем, и футболом.

На эту сумму бы спокойно прожил. На курорты и у нас, и за границу я не езжу, дорогую одежду не покупаю. У меня все есть, так что и на 30 тысяч смог бы прожить, – сказал почетный президент РФС, которому в июне исполнилось 84 года.

