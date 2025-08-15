«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ливерпуль» примет «Борнмут» в 1-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

