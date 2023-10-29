Гран-при Мехико-2023. Квалификация. Онлайн

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

В субботу, 28 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Мехико. Старт сессии – в полночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квалификация «Ф-1» в Мексике. У Ферстаппена – самый неожиданный конкурент за поул

Автодром имени братьев Родригес, Мехико
28 октября 2023 года
Квалификация
 

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bigbadaboom
Астоны Весту привезли в Мексику?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zagashtok
Ответ Великий Алонсо
Абсолютно никаких ожиданий от квалификации, Алонсо примерно будет 16-18, Стролл 17-19. Все, финиш, спасибо зелёное 💩 за потрясающие эмоции🖕🖕🖕.
Надо быть чуть более благодарным этим самым зелёным. Мы наконец увидели Алонсо несколько раз на подиуме в этом сезоне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Ответ Zagashtok
Надо быть чуть более благодарным этим самым зелёным. Мы наконец увидели Алонсо несколько раз на подиуме в этом сезоне.
Но концовку сезона так сливать нельзя. Это уже за пределами понимания.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zagashtok
Ответ Grigpar
Но концовку сезона так сливать нельзя. Это уже за пределами понимания.
Концовка ужасная. Здесь не поспоришь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Абсолютно никаких ожиданий от квалификации, Алонсо примерно будет 16-18, Стролл 17-19. Все, финиш, спасибо зелёное 💩 за потрясающие эмоции🖕🖕🖕.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Интересно, медиумы у Мерса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Сайнс тупо проехал мимо Хэмильтона и по радио гонит, что это уже перебор. :)) Видимо никогда круговых не встречал в жизни. Тот жался справа как мог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ hypnotoad94
Интересно, медиумы у Мерса
...И ещё у Фур и Маков.
Сэкономили по софту.
Пытаются, по крайней мере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Ответ Башмак Нирванов
...И ещё у Фур и Маков. Сэкономили по софту. Пытаются, по крайней мере
Да, уже позже заметил. Хз, есть ли смысл экономить попытку, если в Q1 еще поедут на софте. Вот если нет - то вопросов не имею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий