Гран-при Мехико-2023. Квалификация. Онлайн

В субботу, 28 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Мехико. Старт сессии – в полночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квалификация «Ф-1» в Мексике. У Ферстаппена – самый неожиданный конкурент за поул

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

28 октября 2023 года

Квалификация

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