Гран-при Мехико-2023. Квалификация. Онлайн
В субботу, 28 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Мехико. Старт сессии – в полночь с субботы на воскресенье по московскому времени.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Квалификация «Ф-1» в Мексике. У Ферстаппена – самый неожиданный конкурент за поул
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
28 октября 2023 года
Квалификация
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Сэкономили по софту.
Пытаются, по крайней мере