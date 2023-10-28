Этери Тутберидзе отсутствует на Гран-при России по фигурному катанию третий этап подряд

Теги сборная России Этери Тутберидзе Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Тутберидзе отсутствует на Гран-при России по фигурному катанию третий этап подряд.

На этой неделе проходит этап Гран-при России в Красноярске. Из учеников Этери Тутберидзе в нем принимают участие Майя Хромых и пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

На предыдущих этапах в Уфе и Омске выступали Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Тренер также не присутствовала на соревнованиях.

21-22 октября Тутберидзе сопровождала своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США.

31 октября и 5 ноября она проведет мастер-классы в Астане.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

81 комментарий

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Христиан Юла
Главное: "21-22 октября Тутберидзе сопровождала своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США".
+38
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Адриана
А почему отдельной ветки нет, что тренер Сарновского на шоу, вместо того, чтобы быть с учеником.
+38
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reteka
Домой в США ездила, дочку навестить.
+31
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+24
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Lennuci
Так и Глейха нет. Но на него особо не накинешь, да еще и женился назло любителям обсуждения "альтернативного стиля" жизни.
+21
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N-fox
Вынесли в отдельную новость? Это даже уж не смешно. За каждым шагом Тутберидзе теперь надо следить? И почему такое неуважение к Дудакову, он полноценный тренер, разве не может выводить подопечных на соревнования?
+37
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Док Аксель
А так хоцца обсудить в чём она одета, какой взгляд и что сказала в КиКе, а тут облом... На этапе ГП в Москве будет как и на чемпионате России. Ещё успеете набросить...
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olvl
Ученики ТШТ не одни же на соревнованиях.
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Адриана
Ответ k4rmazin2007
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А вы всегда себя ведёте, как мужчина этого самого поведения.
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Valdai
На чемпионате России будет.
+12
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Адриана
Ответ N-fox
Вынесли в отдельную новость? Это даже уж не смешно. За каждым шагом Тутберидзе теперь надо следить? И почему такое неуважение к Дудакову, он полноценный тренер, разве не может выводить подопечных на соревнования?
Ну что Вы, те, кто больше всех голосит, что Тутберидзе не тренер, сейчас просто в агонии, тренера -то нет.
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elmih
А журналюгам это покоя ну никак не даёт.Как будто её ученики одни приезжают на соревнования.
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+5
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Tzaichiha
Хейтеры соскучились?
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Voronok
О каких двух месяцах отсутствия тут толкуют особо одаренные? У нее было три короткие поездки в сентябре-октябре на турниры в Братиславу, Японию и США. Все остальное время она в Хрустале, сейчас тоже там
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Федя Букин
Ответ Христиан Юла
Главное: "21-22 октября Тутберидзе сопровождала своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США".
П-приоритеты
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spboksana
Ответ Сережа-молодец!
Ой, а давайте в новостях будем сообщать график перемещений всех тренеров сборной России. В принципе, ежегодно можно и результаты анализов сообщать..
зачем же остальных обсуждать, если есть Тутберидзе?) Другие никого не интересуют
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Olga.t
Ответ Александр Шульгин
Тудберидзе все женское катание под себя зажала на 8 лет все ресурсы на нее шли и все развалилось и все ради Доченьки. Наша федерация глупо себя ведёт конечно.
Кто мешал другим тренерам зажать ЖО под себя, учитывая, что стартовые возможности у кого-то были выше? Например, Буянова со школой ЦСКА или Тутберидзе с надувным катком?
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k4rmazin2007
Как же так. Она же "вторая мама" для фигуристок ТШТ. Но уже пару месяцев эта мама шляется заграницей по Бергамским узорам
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MyCA
А накинем ещё субстанции на вентилятор...
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Сережа-молодец!
Ой, а давайте в новостях будем сообщать график перемещений всех тренеров сборной России.
В принципе, ежегодно можно и результаты анализов сообщать..
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Igor_Smr
Так вы определитесь за что ЭТ ругать. Либо за то, что она не тренер, а менеджер. Либо за то, что она не ездит с учениками.
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Katerina Sunny
В Москве будет, если в Японию не улетит.
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Владислава Крюкова
Ответ Юра Плисецкий
Здесь важно, как поведет себя наша федерация.
А что наша федерация должна делать? Вы знаете график Тутберидзе и когда она в России? Думаю нет. Новость высосана из пальца. О боже тренер три раза не постояла возле борта, при этом у других спортсменов тоже не всех все тренера сопровождали.
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Адриана
Ответ missis-Zima
А ЭТ тоже на шоу? Какой контент исполняет?)
Вы, миссис, что-то перепутали, или не умеете читать.....бывает, станете "мис" поймёте.
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Lennuci
Ответ k4rmazin2007
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"Пресмыкаетесь" как раз вы. Перед АП, поливая всех остальных субстанцией им в угоду.
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Lennuci
Ответ Александр Шульгин
Кому-то надо и тренеровать Тудберидзе там просто нет она в разъездах все время и с доченькой
Так может она и тренирует. Эгадзе в Канаде нет, Дэвисов тоже. Вам доподлинно известно ее местоположение?
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