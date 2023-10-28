Этери Тутберидзе отсутствует на Гран-при России по фигурному катанию третий этап подряд

Тутберидзе отсутствует на Гран-при России по фигурному катанию третий этап подряд.

На этой неделе проходит этап Гран-при России в Красноярске. Из учеников в нем принимают участие Майя Хромых и пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

На предыдущих этапах в Уфе и Омске выступали Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе. Тренер также не присутствовала на соревнованиях.

21-22 октября Тутберидзе сопровождала своего ученика грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США.

31 октября и 5 ноября она проведет мастер-классы в Астане.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет