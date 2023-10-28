У Роналду 44 (34+10) очка в 39 матчах за «Аль-Наср». Форвард ассистировал Талиске в игре с «Аль-Фейхой»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду снова отличился результативным действием.

Нападающий «Аль-Насра» отдал результативный пас Талиске в матче против «Аль-Фейхи» (1:0, второй тайм). Команды проводят матч в рамках чемпионата Саудовской Аравии. 

Португальский футболист проводит 39-ю игру в составе «Аль-Насра». На его счету 34 гола и 10 ассистов.

Подробную статистику 38-летнего игрока можно найти здесь

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56 комментариев

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Vladimir Chistyakov
ещё один хозяин барселоны проснулся
+58
-13
+45
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Гномович!
Спортс вообще не жалеет спотифай кид)))
+41
-5
+36
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Leon Petov
Тяжёлый вечер для каталонской братии
+38
-6
+32
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Vladimir Chistyakov
ещё один хозяин барселоны проснулся
Если сегодня и он забьет у фанов Барсы случится пердечный приступ
+30
-6
+24
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Веселый денек
ребзя, а юзер «человек1991» еще не прибегал со своей фейковой статистикой?? а алег с мантрой про величие арга/чм/зм?)
+24
-7
+17
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Zenit2013
Ну всё, щас риго порвётся окончательно. Барса узнала своего нового владельца - Беллингема, в тут ещё Роналду и ассистирует в этом сезоне чаще Месси, не говоря о голах.
+21
-6
+15
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Старик Стариканов
тяжёлый день для глоров второго каталонского.Еще один хозяин бчк их унижает.
+17
-3
+14
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фк кабинет
Джуд и Роналду.Выходные наших школьных фанатов Барсы не задались с субботы)))
+14
-5
+9
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Dexter Morgan
Гений. Как же он хорош.
+13
-6
+7
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Zenit2013
Ответ Веселый денек
ребзя, а юзер «человек1991» еще не прибегал со своей фейковой статистикой?? а алег с мантрой про величие арга/чм/зм?)
Нет, они учебники собирают на понедельник, наказали за истерику после поражения Барселоны
+9
-2
+7
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Roman Araslanov
А вот и ещё один триггер бчк и лично Ригобера подъехал)
+7
-2
+5
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Cash_flow
КриРо передаёт эстафету Джуду Беллингему.
Мрачный субботний вечер для ригобера, климова и прочих комичных персонажей))
+6
-1
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KMR
Но ЗМ отдадут пешеходу с СА на ЧМ.
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Штаны Габора Кирая
Ответ Веселый денек
ребзя, а юзер «человек1991» еще не прибегал со своей фейковой статистикой?? а алег с мантрой про величие арга/чм/зм?)
Пишет министру образования, просит ввести новый предмет - мессиведение. У него уже и методички заготовлены на этот счёт.
+3
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хавбек+
Ответ Zed_patriot
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там и Чупо Мотинг недавно гремел
+3
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Кашшай Чакырович
Завтра вся секта этого пе.ика будет тут плакать ))))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Artem Piatkov
43+11 за клуб и сборную в 2023 году Удивительно, что даже не номинирован на ЗМ
Не огорчайся, шейхи ему сделают реплику, как летом "кубок мира".
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ML26
Ответ Веселый денек
ребзя, а юзер «человек1991» еще не прибегал со своей фейковой статистикой?? а алег с мантрой про величие арга/чм/зм?)
Алег это вообще ор)) я до сих пор не верю, что это человек пишет
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Abdul Aziz
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Если сегодня и он забьет у фанов Барсы случится пердечный приступ
Почему это? Я рад,что великий футболист забивает голы. Но жаль,что забивает бедуинам всяким,а не нормальным командам. Но тоже ничего.
+2
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Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
43+11 за клуб и сборную в 2023 году Удивительно, что даже не номинирован на ЗМ
не там играть надо, для номинирования
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
43+11 за клуб и сборную в 2023 году Удивительно, что даже не номинирован на ЗМ
Провал на ЧМ, 1+0 в АПЛ за пол года и переход в 182-ю лигу. Странно, что не номинировали на ЗМ-22/23.
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Raindrop Drop Top
Ответ Cash_flow
КриРо передаёт эстафету Джуду Беллингему. Мрачный субботний вечер для ригобера, климова и прочих комичных персонажей))
У Месси 8 ЗМ будет скоро, пусть этот фрукт хоть сотку забивает, всем уже наплевать 🤣
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GuruFutbola
Ответ Ascar Shatmanov
Че с лицом?🤣Джуд Беллингем. Джуд Беллингееееем🤣🤣🤣🤣🤣🤣😝😝😝😝😝😝
🥚 ты где был?
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VERBLYUD
Ответ Aleksandr Dubovik
Нельзя соревноваться когда его хозяин КР7
Месси: ЧМ, 44 трофея, 8 ЗМ, 6 ЗБ
Криштик: 😭😭😭
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Raindrop Drop Top
Ответ Dexter Morgan
Да пусть хоть миллион ЗМ вручают. И все Оскары. Это уже никому не нужно. Все смеются уже над тем, во что это премия превратилась.
Да да не нужно никому, Оскары это для Кринжа кав раз 🤣 Голы верблюдам это иллюзия и самоутверждение, голы Месси это величие и история. Вот и думай
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