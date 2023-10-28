У Роналду 44 (34+10) очка в 39 матчах за «Аль-Наср». Форвард ассистировал Талиске в игре с «Аль-Фейхой»

Криштиану Роналду снова отличился результативным действием.

Нападающий « » отдал результативный пас Талиске в матче против «Аль-Фейхи» (1:0, второй тайм). Команды проводят матч в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский футболист проводит 39-ю игру в составе «Аль-Насра». На его счету 34 гола и 10 ассистов.

Подробную статистику 38-летнего игрока можно найти здесь.

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