У Кейна 20 (13+7) очков в 13 матчах за «Баварию». Он сделал дубль и отдал ассист в матче с «Дармштадтом»

Харри Кейн забил 12-й и 13-й голы за «Баварию».

30-летний нападающий дважды поразил ворота «Дармштадта» в матче 9-го тура Бундеслиги. Кроме того, на его счету голевая передача.

Англичанин проводит 13-ю игру в составе «Баварии». На его счету 13 забитых мячей и 7 ассистов.

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