У Кейна 20 (13+7) очков в 13 матчах за «Баварию». Он сделал дубль и отдал ассист в матче с «Дармштадтом»

Теги Бавария бундеслига Германия Дармштадт Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 12-й и 13-й голы за «Баварию».

30-летний нападающий дважды поразил ворота «Дармштадта» в матче 9-го тура Бундеслиги. Кроме того, на его счету голевая передача.

Англичанин проводит 13-ю игру в составе «Баварии». На его счету 13 забитых мячей и 7 ассистов.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь

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20 комментариев

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T S
Ответ Владислав Бегагаев
уже 19)
Уже 20
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Владислав Бегагаев
уже 19)
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zidane467554
любой нормальный нападающий будет забивать кучу голов в баварии. левандовски ещё хотели золотой мяч зато он ногу подставляет
+14
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Подкат Мальдини
Ответ SexyCow
weltklass
А ведь у мюнхенцев всегда были топовые габаритные наконечники
+2
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SexyCow
weltklass
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SexyCow
Ответ Direct free kick
обращение ко всем "знатокам": раз вопили про куальяреллу и иммобиле, будьте добры и про гирасей вещать
кто вопил?
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серж
Ну что: красавчик! Что еще сказать! Точно достоин команды берущей титулы!))))
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Меган Лайф
Ответ Подкат Мальдини
А ведь у мюнхенцев всегда были топовые габаритные наконечники
Кто у юппа был наконечником?)
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Подкат Мальдини
Ответ Меган Лайф
Кто у юппа был наконечником?)
Например Марио Манджукич, да и Гомес был в порядке
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SexyCow
Ответ Direct free kick
В тени Гираси
сколько таких Гираси то было в Германии
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SexyCow
Ответ qiqe
почем у о нём так мало говорят в прессе? чел играл и играет не хуже бензема или левандовски, криш ваще его шнурков не достоин по факту
клуб за который я болею , больше всего пострадал от Роналду, это величайший футболист своего времени
+3
-3
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Коля Постнов
Ответ qiqe
почем у о нём так мало говорят в прессе? чел играл и играет не хуже бензема или левандовски, криш ваще его шнурков не достоин по факту
Про Кейна мало говорят в прессе? Я, наверное, лет 5-7 читал про его переход из Ттх куда-либо, да и про его неофициальное соревнование с Ширером и бомбардирские навыки писали постоянно)
А если Криш его шнурков не достоин, то не представляю чего достоин ты))
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