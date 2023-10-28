У Кейна 20 (13+7) очков в 13 матчах за «Баварию». Он сделал дубль и отдал ассист в матче с «Дармштадтом»
Харри Кейн забил 12-й и 13-й голы за «Баварию».
30-летний нападающий дважды поразил ворота «Дармштадта» в матче 9-го тура Бундеслиги. Кроме того, на его счету голевая передача.
Англичанин проводит 13-ю игру в составе «Баварии». На его счету 13 забитых мячей и 7 ассистов.
Подробную статистику Кейна можно найти здесь.
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А если Криш его шнурков не достоин, то не представляю чего достоин ты))