  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
0

Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье

В Италии пройдут матчи 1-го раунда Кубка Италии.

В пятницу «Сассуоло» примет «Катандзаро», «Лечче» – «Юве Стабию». 

В субботу «Комо» сыграет дома с «Зюдтиролем», в воскресенье «Милан» встретится с «Бари». 

Кубок Италии

1-й раунд

Кубок. 1-й раунд
15 августа 16:00, Карло Кастеллани
Эмполи
Не начался
Реджана
Кубок. 1-й раунд
15 августа 16:30, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Не начался
Катандзаро
Кубок. 1-й раунд
15 августа 18:45, виа дель Маре
Лечче
Не начался
Юве Стабия
Кубок. 1-й раунд
15 августа 19:15, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
Виченца
Кубок. 1-й раунд
16 августа 16:00, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Не начался
Мантова
Кубок. 1-й раунд
16 августа 16:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
Зюдтироль
Кубок. 1-й раунд
16 августа 18:45, Сарденья
Кальяри
Не начался
Виртус Энтелла
Кубок. 1-й раунд
16 августа 19:15, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Не начался
Палермо
Кубок. 1-й раунд
17 августа 16:00, U-Power Stadium
Монца
Не начался
Фрозиноне
Кубок. 1-й раунд
17 августа 16:30, Эннио Тардини
Парма
Не начался
Пескара
Кубок. 1-й раунд
17 августа 18:45, Дино Мануцци
Чезена
Не начался
Пиза
Кубок. 1-й раунд
17 августа 19:15, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Бари
Кубок. 1-й раунд
18 августа 16:00, Campo Comunale Domenico Monterisi
Аудаче Чериньола
Верона
Кубок. 1-й раунд
18 августа 16:30, Альберто Пикко
Специя
Сампдория
Кубок. 1-й раунд
18 августа 18:45, Фриули
Удинезе
Каррарезе
Кубок. 1-й раунд
18 августа 19:15, Олимпико ди Торино
Торино
Модена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12846 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoМантова
logoТорино
logoЮве Стабия
logoКубок Италии
результаты
logoБари
logoСассуоло
logoМилан
logoПиза
logoПалермо
logoЧезена
logoКатандзаро
logoПарма
logoЗюдтироль
logoВенеция
logoФрозиноне
logoАудаче Чериньола
logoРеджана
logoВиртус Энтелла
logoВиченца
logoУдинезе
logoПескара
logoКремонезе
logoДженоа
logoКальяри
logoЛечче
logoМодена
logoКомо
logoЭмполи
logoСпеция
logoВерона
logoСампдория
logoКаррарезе
logoМонца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
5 минут назад
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
3515 минут назад
«Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами активной работы в году. Брэди не очень хорошо разбирается в теме». Руни о недовольстве Тома его работой в «Бирмингеме»
20 минут назад
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
624 минуты назад
Бакаев не советует Батракову переходить в «Зенит»: «Вижу его в топовом европейском чемпионате. Глушенкову трудно себя проявить – у команды своеобразный стиль футбола»
939 минут назад
Кьеллини назвал Роналду игроком, у которого больше всего учился, Ибрагимовича – самым сильным нападающим, с которым пересекался
845 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»
951 минуту назад
Начинающие специалисты, откликайтесь на вакансию финансового менеджера. Ждем только вас!
сегодня, 11:00Вакансия
«Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Нкунку. Вингер хочет к мюнхенцам
16сегодня, 10:55
Флик о незарегистрированных игроках «Барселоны»: «Ситуация не слишком радует, но я доверяю клубу. В прошлом сезоне было так же»
17сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Исак не включен в заявку «Ньюкасла» на матч с «Астон Виллой». Хау заявил: «Хочу, чтобы он играл, но подробности наших разговоров не разглашу»
11сегодня, 10:37
Лига 1 стартует! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» сыграет в субботу, «ПСЖ» – в воскресенье
2сегодня, 10:05
«Пари НН» представил мятную форму со светящимися элементами: «Цвет – символ свежести, развития и новой игровой философии при Шпилевском»
7сегодня, 09:47Фото
«Ноттингем» за 37 млн фунтов покупает 21-летнего Хатчинсона из «Ипсвича». Хавбек набрал 3+2 в прошлом сезоне АПЛ
13сегодня, 09:36
ЭСК поддержала отмену гола «Краснодара» «Оренбургу» и удаление Майга в матче «Ростов» – «Пари НН»
7сегодня, 09:35
«Лейпциг» за 20+5 млн евро подписал форварда «Гезтепе» Ромуло. Контракт – до 2030 года
10сегодня, 09:23
«Латина» представила форму с крылатым львом Святого Марка и обращением к евангелисту: «Pax tibi Marce – evangelista meus»
1сегодня, 09:17Фото
Лапочкин об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Это не могло быть за физическое воздействие, за такое дают прямую красную. Вторая желтая показана за неспортивные действия, возможно»
19сегодня, 08:56
«Васко да Гама» договорился о покупке Куэсты за 6-7 млн евро. «Спартак» интересовался защитником «Галатасарая» (Fotomac)
1сегодня, 08:50
«Милан» купил защитника «Янг Бойз» Атекаме за 10 млн евро
7сегодня, 08:07Фото