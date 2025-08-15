Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
В Италии пройдут матчи 1-го раунда Кубка Италии.
В пятницу «Сассуоло» примет «Катандзаро», «Лечче» – «Юве Стабию».
В субботу «Комо» сыграет дома с «Зюдтиролем», в воскресенье «Милан» встретится с «Бари».
Кубок Италии
1-й раунд
15 августа 16:00, Карло Кастеллани
15 августа 16:30, Читта-дель-Триколоре
Не начался
15 августа 18:45, виа дель Маре
Не начался
15 августа 19:15, Луиджи Феррарис
16 августа 16:00, Пьерлуиджи Пенцо
16 августа 16:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Не начался
16 августа 19:15, Stadio Giovanni Zini
17 августа 16:00, U-Power Stadium
17 августа 16:30, Эннио Тардини
17 августа 18:45, Дино Мануцци
18 августа 16:00, Campo Comunale Domenico Monterisi
18 августа 16:30, Альберто Пикко
18 августа 19:15, Олимпико ди Торино
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
