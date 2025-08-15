Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье

В Италии пройдут матчи 1-го раунда Кубка Италии.

В пятницу «Сассуоло» примет «Катандзаро», «Лечче» – «Юве Стабию».

В субботу «Комо» сыграет дома с «Зюдтиролем», в воскресенье «Милан» встретится с «Бари».

Кубок Италии

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

