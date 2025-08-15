  • Спортс
  Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода в «Зенит» из «Спартака»: «Согласился по глупости – это неправильно. Меня называли иудой, но недавно в Тушино парень сказал: «Спасибо за детство»
26

Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода в «Зенит» из «Спартака»: «Согласился по глупости – это неправильно. Меня называли иудой, но недавно в Тушино парень сказал: «Спасибо за детство»

Зелимхан Бакаев вспомнил видео, которым «Зенит» объявил о его переходе в 2022-м.

– Ты словил много хейта за переход в «Зенит» от болельщиков «Спартака».

– Называли иудой, свистели, когда выходил на поле в матчах с ними.

Но вот буквально на прошлой неделе встретил парня в магазине – здесь, в Тушино, где живу. Он попросил сфоткаться, а в конце добавил: «Спасибо за детство!»

– Фанатов «Спартака» больше задел не сам твой переход в «Зенит», а видео, где ты показываешь стрелку.

– Ох, да. Согласился на это по своей глупости. На тот момент толком не осознавал, что делаю. А потом подумал: «Е-мое!» Сильно пожалел, что показал стрелку. Это было неправильно, – сказал хавбек «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЗелимхан Бакаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
болельщики
logoСпартак
