  • Новичок «Ливерпуля» Леони о ван Дейке: «Лучший защитник в мире. Я хочу встретиться с ним как можно скорее»
6

Новичок «Ливерпуля» Леони о ван Дейке: «Лучший защитник в мире. Я хочу встретиться с ним как можно скорее»

Джованни Леони считает Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире.

Сегодня 18-летний итальянский защитник перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» за 35 млн евро.

– Я читал, что, когда ты был чуть младше, твоим кумиром был Вирджил ван Дейк – капитан нашего клуба. Ты предвкушаешь тренировки и игру рядом с ним?

– Да, очень. Для меня он лучший защитник в мире.

Я хочу встретиться с ним как можно скорее, как только это будет возможно, – сказал Леони в интервью клубным СМИ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoДжованни Леони
logoВирджил ван Дейк
