Новичок «Ливерпуля» Леони о ван Дейке: «Лучший защитник в мире. Я хочу встретиться с ним как можно скорее»
Джованни Леони считает Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире.
Сегодня 18-летний итальянский защитник перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» за 35 млн евро.
– Я читал, что, когда ты был чуть младше, твоим кумиром был Вирджил ван Дейк – капитан нашего клуба. Ты предвкушаешь тренировки и игру рядом с ним?
– Да, очень. Для меня он лучший защитник в мире.
Я хочу встретиться с ним как можно скорее, как только это будет возможно, – сказал Леони в интервью клубным СМИ.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14612 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм «Ливерпуля»
