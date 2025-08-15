Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)
Криштиану Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Кингсли Комана в «Аль-Наср».
Об этом сообщает Bild.
Португалец поддерживал кандидатуру вингера, восхищался его качествами и говорил, что хочет играть именно с ним. Это окончательно убедило руководство «Аль-Насра» осуществить трансфер.
