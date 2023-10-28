Тайсон Фьюри – Роналду: «Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой фанат»
Британский боксер Тайсон Фьюри встретился с Криштиану Роналду.
«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат.
Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «МЮ», когда ты играл за него в первый раз, и после возвращения, в «Реале» тоже», – сказал Фьюри в разговоре с португальцем.
Напомним, в Эр-Рияде сегодня состоится бой Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
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Вообщем, два настоящих Короля считали однозначно и это самая высокая из всех возможных оценок. Потому что он на самом деле входит в число величайших, кумир молодого поколения.
Роналду 47 голов за 3 клуба
хасбик 18 голов за 1 клуб
Тотальное доминирование Короля Роналду над котенком Месси)
Как может быть ненависть к мему, который тебе ничего не сделал, кроме как поднимал постоянно настроение своими действиями и высказываниями, тем более после победы Гоата на ЧМ, нашего криштиану сложно воспринимать всерьез)