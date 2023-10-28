Тайсон Фьюри – Роналду: «Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой фанат»

Британский боксер Тайсон Фьюри встретился с Криштиану Роналду.

«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат.

Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «МЮ», когда ты играл за него в первый раз, и после возвращения, в «Реале» тоже», – сказал Фьюри в разговоре с португальцем.

Напомним, в Эр-Рияде сегодня состоится бой Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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