Тайсон Фьюри – Роналду: «Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой фанат»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тайсон Фьюри Футбол

Британский боксер Тайсон Фьюри встретился с Криштиану Роналду.

«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат.

Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «МЮ», когда ты играл за него в первый раз, и после возвращения, в «Реале» тоже», – сказал Фьюри в разговоре с португальцем.

Напомним, в Эр-Рияде сегодня состоится бой Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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62 комментария

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Luffy Die
Ответ Квадратное личико
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ты уже им уподобился, оскорбляя футболиста
+6
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k_terekhov
Ответ Leganessi
У Тайсона Фьюри хороший вкус. Ведь Криш - синоним выхода из комфорта и покорение новых вершин Роналду Топище 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. 20 лет футбольного мастерства по всему миру. Доказал везде что он самый совершенный футболист в истории. А плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба Месси 18 голов за 1 клуб только подтверждают это. Если вам по нраву тепличный игрок одной системы, без которой он опозорился в бургер и фермер лигах, превратившись в обычного игрока, то это конечно ваше право.... Каждый живет в своем комфортном мирке. Роналду же недосягаем и Рон, еще раз - синоним выхода из комфорта и покорение новых вершин.
0+0 в плей-офф ЧМ
+9
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Dexter Morgan
Ответ GuruFutbola
Сразу видно, много по голове пропускал
По себе не суди.
+10
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Born is the King
Знал бы Фьюри,что своим интервью он поднял с парт сотни глоров одного аргентинского пешехода)
+13
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Роман
Ответ Hi Hi
Пеле тоже считал рона величайшим
Все именитые спортсмены признают Рона. А за Месси домохозяйки и школьники со sports
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zzzeeerrrooo
Ответ Leganessi
У Тайсона Фьюри хороший вкус. Ведь Криш - синоним выхода из комфорта и покорение новых вершин Роналду Топище 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. 20 лет футбольного мастерства по всему миру. Доказал везде что он самый совершенный футболист в истории. А плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба Месси 18 голов за 1 клуб только подтверждают это. Если вам по нраву тепличный игрок одной системы, без которой он опозорился в бургер и фермер лигах, превратившись в обычного игрока, то это конечно ваше право.... Каждый живет в своем комфортном мирке. Роналду же недосягаем и Рон, еще раз - синоним выхода из комфорта и покорение новых вершин.
😭😭😭
+2
-1
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Luffy Die
Ответ Кашшай Чакырович
Месси вряд ли будет драться с девченкой , да ещё истричкой )) там тушь не дай бог потечёт или лак с ногтей отойдет )))
Один удар Роналду и нет Месси, что Месси сможет сделать с ним?
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Hi Hi
Пеле тоже считал рона величайшим
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Экспертное мнение
Ответ SGambler
Фанатам Месси не обижаться, всем давно известно что Тайсон фан МЮ, так что вполне вероятно было, что он будет фанатом Роналду.
После того как Месси собрал всевозможные камни бесконечности в футболе, ты правда думаешь, что фанаты Месси могут на что-то обижаться? Обиженки как правило это те, кто придумывает как бы приравнять кубок мира к трофею кубка Ауди, или как бы не воспринимать голы с чистых пенальти и прочее придумывание своего мирка. Фанатам Месси ничего этого делать не нужно)
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Dexter Morgan
Ответ Temp LC
Завидует мальчик, видно же)
Действительно.
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Temp LC
Ответ Dexter Morgan
Вот потому ты пишешь комментарии на спортсе, а Фьюри успешен. Ты даже не можешь проявить уважение к выдающимся людям. А Фьюри, как спортсмен, знает, что такое пройти путь и добиться больших успехов.
Завидует мальчик, видно же)
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Dexter Morgan
Ответ GuruFutbola
На факты не обижаются, так что почему бы и нет
Вот потому ты пишешь комментарии на спортсе, а Фьюри успешен. Ты даже не можешь проявить уважение к выдающимся людям. А Фьюри, как спортсмен, знает, что такое пройти путь и добиться больших успехов.
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Anton Abaturov
Ответ Hi Hi
Пеле тоже считал рона величайшим
И Марадона.
Вообщем, два настоящих Короля считали однозначно и это самая высокая из всех возможных оценок. Потому что он на самом деле входит в число величайших, кумир молодого поколения.
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VERBLYUD
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба хасбик 18 голов за 1 клуб Тотальное доминирование Короля Роналду над котенком Месси)
У Криштика 42 гола , а не 47, а у Месси 20, а не 18. Ну нужно врать.
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ k_terekhov
0+0 в плей-офф ЧМ
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов за 3 клуба
хасбик 18 голов за 1 клуб
Тотальное доминирование Короля Роналду над котенком Месси)
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GuruFutbola
Ответ Dexter Morgan
Что? Ты сам раньше всех свой комментарий на ветке про Роналду оставил. Это я примазываюсь? Ты себе плюсы от себе подобных набираешь, зная, что сектанты тебя заплюсуют. Я футбольный болельщик, в том числе и фанат Роналду. И других футболистов. Как тех, кто закончил карьеру, так и тех, кто играет. И меня бесят диванные эксперты, которые за словами не следят и хейтят только. Я никогда не позволял себе писать оскорбления про спортсменов, музыкантов, актёров, режиссёров, которые радуют всех нас. Нормальные люди уважают чужой труд, успех в чём угодно. А такие сектанты, как вы, только хейтят всех. При этом тусуетесь на ветках про тех, кого ненавидите. Это мазохизм какой-то.
Не души, это безобидный стёб
Как может быть ненависть к мему, который тебе ничего не сделал, кроме как поднимал постоянно настроение своими действиями и высказываниями, тем более после победы Гоата на ЧМ, нашего криштиану сложно воспринимать всерьез)
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Квадратное личико
Предлагаю болельщикам Месси не уподобляться фанатикам Роналду со спортса и не закидывать Фьюри за его позицию. Имеет полное право на своё собственное мнение. Считает Роналду величайшим - ок, дело его 🤷🏻‍♂️
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Leon Petov
Ну теперь все бургерные болеют против Фьюри
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Dexter Morgan
Фьюри разбирается.
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закрыт по беспределу
Цыган умеет держать публику в тонусе)
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Dexter Morgan
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Просто посмотрите на ситуацию , все все знаменитости которые далеки от футбола признают величие криша как спортсмена , даже если тот не находится в Штатах или в Европе ,но к нему приходят и выражают восхищение , это о многом говорит
А это всегда показатель. Потому что великие спортсмены, да и просто спортсмены, которые годами этим занимаются, знают, что это такое. Быть лучшим, постоянно мотивировать себя, любить своё дело и не забывать о том, какой путь был пройден. Кстати, сектанты Месси забывают, что Роналду и Месси друг друга уважают. А вот они сами будто живут ненавистью.
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-3
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VERBLYUD
Ответ mr kovalsky
И в чем он неправ? Величайший футболист всех времен, только глупый или сектант арга поспорит
Получается, 90% всех тренеров и футбольных экспертов глупые?
+7
-7
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mr kovalsky
И в чем он неправ? Величайший футболист всех времен, только глупый или сектант арга поспорит
+8
-8
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Квадратное личико
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Квадратное личико
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