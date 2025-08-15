«Ювентус» обсуждает с «ПСЖ» сделку по Коло-Муани на 55 млн евро – аренду с обязательным выкупом. Форвард не общается с «Ньюкаслом» и другими клубами (Фабрицио Романо)
Рандаль Коло-Муани хочет перейти лишь в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере 26-летнего форварда.
Однако сам игрок не ведет переговоров ни с «Ньюкаслом», ни с любым другим клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Игрок общается только с «Ювентусом», с которым уже в июне достиг соглашения о контракте.
Туринцы ежедневно контактируют с парижанами по поводу аренды с обязательством выкупа на сумму 55 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
