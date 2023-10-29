Фьюри победил Нганну раздельным решением судей
Фьюри победил Нганну в боксерском поединке в Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, в котором в главном событии прошел бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
Фьюри победил Нганну раздельным решением (94-95, 96-93, 95-94). В третьем раунде Фрэнсис отправил Тайсона в нокдаун.
Для Нганну это дебют в боксе. Фьюри на профессиональном уровне провел 34 боя, рекорд – 34-0-1.
Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?
«Не будь я христианином – покончил бы с собой». Фьюри толстел почти до 200 кг и боролся с биполярным расстройством
Говорили сольет Гану, он прокачал борьбу и залежал француза
Говорили физуха не вытянет больше 3 раундов в боксе, а он даже в конце был бодрячком
судьи позорище
ничья, тут согласен.