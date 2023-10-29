Фьюри победил Нганну раздельным решением судей

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фьюри победил Нганну в боксерском поединке в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, в котором в главном событии прошел бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Фьюри победил Нганну раздельным решением (94-95, 96-93, 95-94). В третьем раунде Фрэнсис отправил Тайсона в нокдаун.

Для Нганну это дебют в боксе. Фьюри на профессиональном уровне провел 34 боя, рекорд – 34-0-1.

Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?

«Не будь я христианином – покончил бы с собой». Фьюри толстел почти до 200 кг и боролся с биполярным расстройством

Материалы по теме

115 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xion76
Позорище, просто украли у Нганну победу.
+63
-14
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габи Жезус
Нганну красавчик

Говорили сольет Гану, он прокачал борьбу и залежал француза
Говорили физуха не вытянет больше 3 раундов в боксе, а он даже в конце был бодрячком

судьи позорище
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габи Жезус
В крайнем случае ничья, ну какая победа Фьюри, какие 96-93, за что?
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Позорище, я такого тухлого Фьюри никогда не видел, даже после депрессии и с 30 кг лишнего веса он был бодрее, чисто номер отбыл, ни секунды не старался. Тьфу.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TomSail
Легендарное разводилово
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Ответ xion76
Позорище, просто украли у Нганну победу.
никто в трезвом уме не лишил бы 0 в графе поражений у Фьюри.
ничья, тут согласен.
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexromanov
Что? Мы разные бои смотрели?
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потолковый Лампонюх™
Да обычный договорняк. Фюри нельзя было проиграть. Нужно было так же Нганну поднять вверх. Все стороны выиграли.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
varlan
Понятно было что Фьюри не дадут опозорится, ничью натянут минимум, но такой выигрыш хуже позора
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан
Не перестаю удивляться интеллекту большинства обитателей сего форума, какое к черту ограбление? Вы сначала своим коллективным большинством угорали с камерунца, пророча ему глухой нокаут в первых раундах и 0 шансов в бою, теперь утверждаете, что это ограбление, вы вообще в курсе, как очки в боксе подсчитываются? То, что лысый жидко обделался - очевидно, как и то, что формально по очкам он победил. И счет судей вполне соответствует происходящему в ринге.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ма Из
ахахахахаха
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Томас Круз Мапотер
С пятого раунда смотрел поединок. Френсис молотил воздух , а Тайсон как раз попадал, держа соперника на дистанции. Не знаю какие из последних пяти раундов можно было отдать Нганну. Видел в середине поединка статистику , она была примерно равной, но победу Нганну не разглядел. Да, Френсис смотрелся неплохо, но точно не победил.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил В
Ответ Barabakan
Такого Фьюри Усик просто порвет.
ну то есть вы все реально думаете, что Фьюри будет в такой же форме к боюсь с Усиком? 😂
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
berzerker
Какая чушь, Нганну тупо победил, ахахахахахах!!! Кто бы мог поверить, но Нганну был действительно хорош! Лучше Уайлдера и лучше Джошуа в последних боях! А судьи позорники
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Таир Бакиев
Вот как там можно было 96-93 насудить, КАК???
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
Дичайший отскок непобедимого ,даже теперь сомневаюсь кто фаворит в бою с Усиком
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kitekat
Ответ Богдан
Не перестаю удивляться интеллекту большинства обитателей сего форума, какое к черту ограбление? Вы сначала своим коллективным большинством угорали с камерунца, пророча ему глухой нокаут в первых раундах и 0 шансов в бою, теперь утверждаете, что это ограбление, вы вообще в курсе, как очки в боксе подсчитываются? То, что лысый жидко обделался - очевидно, как и то, что формально по очкам он победил. И счет судей вполне соответствует происходящему в ринге.
Какой из счетов соответствует происходившему на ринге? 94-95, 96-93 или 95-94?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rúnico
Чистый прогрев гоев, а не бой.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadik161
Лучший боксёр современности...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yury Fedoseev
Позорище ! Судьям - позор ! Фьюри - позор ! Прыгал весь бой и хлюпал только. Не бил , а обозначал! Нганну - красавчик! Скромный , спокойный! Не то , что этот позер
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Федотов
отскочил Фьюри.могли б Нганну отдать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DjokoND
Ответ xion76
Позорище, просто украли у Нганну победу.
Взял бы листок бумаги и карандаш, и записывал очки, тогда и тупость в голову не лезла бы) 10-8 в 3 раунде, под вопросом 4 и 6 (ну ладно, пусть будет нгану), а какой победе нгану речь идёт?🤣🤣🤣🤣 Или с математикой плохо?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kurt
Не перестану повторять, что Усик побъёт Фьюри.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timurbai
Нганну красавчик капитальный! Ну и где спортовские эксперты, которые предсказывали декласс Нганну и быстрый нокаут?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spacey7
Ответ Богдан
Не перестаю удивляться интеллекту большинства обитателей сего форума, какое к черту ограбление? Вы сначала своим коллективным большинством угорали с камерунца, пророча ему глухой нокаут в первых раундах и 0 шансов в бою, теперь утверждаете, что это ограбление, вы вообще в курсе, как очки в боксе подсчитываются? То, что лысый жидко обделался - очевидно, как и то, что формально по очкам он победил. И счет судей вполне соответствует происходящему в ринге.
Судьи видимо тоже не в курсе, как подсчитываются очки, раз оих очки так различаются.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий