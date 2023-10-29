Фьюри победил Нганну в боксерском поединке в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, в котором в главном событии прошел бой в тяжелом весе между и .

Фьюри победил Нганну раздельным решением (94-95, 96-93, 95-94). В третьем раунде Фрэнсис отправил Тайсона в нокдаун.

Для Нганну это дебют в боксе. Фьюри на профессиональном уровне провел 34 боя, рекорд – 34-0-1.

Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в истории?

«Не будь я христианином – покончил бы с собой». Фьюри толстел почти до 200 кг и боролся с биполярным расстройством