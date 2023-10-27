Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Гуменник, Самарин, Яблоков, Зонов, Сарновский выступят с короткими программами

28 октября на Гран-при России в Красноярске мужчины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Данил Федосимов

2. Егор Рухин

3. Арсений Димитриев

4. Максим Варакин

Вторая разминка

5. Кирилл Сарновский

6. Федор Зонов

7. Илья Яблоков

8. Петр Гуменник

9. Дмитрий Алиев

10. Александр Самарин

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин