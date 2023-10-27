Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Гуменник, Самарин, Яблоков, Зонов, Сарновский выступят с короткими программами

Теги результаты мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Егор Рухин Илья Яблоков Кирилл Сарновский Данил Федосимов Максим Варакин Федор Зонов Серия Гран-при России Арсений Димитриев Фигурное катание

28 октября на Гран-при России в Красноярске мужчины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Данил Федосимов

2. Егор Рухин 

3. Арсений Димитриев

4. Максим Варакин

Вторая разминка

5. Кирилл Сарновский 

6. Федор Зонов

7. Илья Яблоков

8. Петр Гуменник

9. Дмитрий Алиев

10. Александр Самарин

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavkaspice
Феде покорить триксель и риттбергер, пусть получится!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фынский аксель
Наконец то будет кому есть мороженное в кике.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елизавета Смородина
Федору Зонову пожелаю удачи и сделать все задуманное!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MockingBird
Буду болеть за Петю, надеюсь все проблемы в прошлом. Чистых мощных прокатов, на максимум!
Всем ребятам удачи и гладкого льда)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Васильев
10 человек не могли поровну на две разминки распределить))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Ответ Lavkaspice
Феде покорить триксель и риттбергер, пусть получится!
Было бы здорово.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Чистых КП всем, кулаки держу за Гуменника и Яблокова. Ребята Волчковой могут быть первыми, а могут и завалить, но они всегда интригуют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Всем парням удачи. Надеюсь, кто-то удивит и порадует чистыми прокатами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сладкий пончик
Босс этого уровня грибной монстр Александр С.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alia O
Желаю Илье Яблокову чистейших прокатов! И чтоб место было не ниже, чем у товарища по группе - Лешки Ерохова на предыдущем этапе.
Красивый прокат от Пети тоже хочу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
Интересно какая в итоге КП у Петра))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Ну и название у этапа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Силкина
За Самарина и Алиева буду болеть.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
что там с формой у Пети? на КП было совсем грустно все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
floret
Всем парням удачи! Болею за Диму Алиева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий