Аллегри получил красную после гола «Ювентуса» «Вероне» на 96-й минуте
Массимилиано Аллегри получил красную карточку.
«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 10-го тура Серии А – 1:0. Андреа Камбьязо забил победный гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
Защитник снял футболку, празднуя взятие ворот, и получил желтую карточку от Эрманно Феличиани. После этого арбитр показал красную карточку главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри.
Причина удаления тренера в данный момент неясна.
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