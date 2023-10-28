Аллегри получил красную после гола «Ювентуса» «Вероне» на 96-й минуте

Массимилиано Аллегри получил красную карточку.

« » обыграл «Верону» в матче 10-го тура Серии А – 1:0. забил победный гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник снял футболку, празднуя взятие ворот, и получил желтую карточку от Эрманно Феличиани. После этого арбитр показал красную карточку главному тренеру туринцев .

Причина удаления тренера в данный момент неясна.

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