Аллегри получил красную после гола «Ювентуса» «Вероне» на 96-й минуте

Теги Ювентус серия А Италия судьи Верона Массимилиано Аллегри Андреа Камбьязо Футбол

Массимилиано Аллегри получил красную карточку.

«Ювентус» обыграл «Верону» в матче 10-го тура Серии А – 1:0. Андреа Камбьязо забил победный гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник снял футболку, празднуя взятие ворот, и получил желтую карточку от Эрманно Феличиани. После этого арбитр показал красную карточку главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри

Причина удаления тренера в данный момент неясна. 

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10 комментариев

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Роман
Ответ Владимир Владимир
Интересно за что. Реф сегодня явно пытался показать себя, всё-таки первый матч с топ-клубом.
в Италии вырисовываются традиции душить Ювентус
+8
0
+8
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FinoAllaFine FJ
Мистер на нервяках по ходу пиджак хотел швырнуть в судью. Рефери заранее перестраховались😂
+3
0
+3
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Владимир Владимир
Интересно за что. Реф сегодня явно пытался показать себя, всё-таки первый матч с топ-клубом.
+3
0
+3
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igls54
И никто не заметил как Макс снял трусы?
+2
0
+2
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Del-28
Аллегри наверно сказал ему:" Ну давай, отменяй этот гол тоже, сын путаны"))
+1
0
+1
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Буратино55
Ответ igls54
И никто не заметил как Макс снял трусы?
С судьи
+1
0
+1
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qdr1k
Вообще странно. После карточки аллегри остался на бровке
0
0
0
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Стахович
Он реально какой-то психованный.В прошлом матче раздевался
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vel
Видимо, сказал судье после третьего гола: "Снова пойдешь смотреть ВАР?" ))
0
0
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Буратино55
С судьи
На ВАР
0
0
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