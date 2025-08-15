«Спартак» продал все билеты на игру с «Зенитом»: «Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025-м»

«Спартак» сообщил о продаже всех билетов на игру с «Зенитом».

«Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025 году.

Благодарим наших болельщиков, которые поддержат команду в важном матче 🫶», – говорится в сообщении «Спартака ».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом » пройдет 16 августа в 17:30 по московскому. Стадион красно-белых вмещает 45 360 зрителей.