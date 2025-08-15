  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» продал все билеты на игру с «Зенитом»: «Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025-м»
30

«Спартак» продал все билеты на игру с «Зенитом»: «Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025-м»

«Спартак» сообщил о продаже всех билетов на игру с «Зенитом».

«Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025 году.  

Благодарим наших болельщиков, которые поддержат команду в важном матче 🫶», – говорится в сообщении «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 августа в 17:30 по московскому. Стадион красно-белых вмещает 45 360 зрителей.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14610 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoЛукойл Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода из «Спартака» в «Зенит»: «Согласился по глупости – это неправильно. Меня называли иудой, но в Тушино парень сказал: «Спасибо за детство»
53сегодня, 17:02
Дмитрий Парфенов: «В наше время «Спартак» был семьей – от тренера до повара и горничных. Игроков все любили и оберегали. Сейчас «Спартаку» важно стать семьей внутри»
3сегодня, 16:58
Барко перед «Зенитом»: «Важнейший матч – для нас самих, для болельщиков, для истории «Спартака». Сделаем все для победы. Понимаем, что такое начало сезона никуда не годится»
16сегодня, 14:10
Главные новости
«Ювентус» обсуждает с «ПСЖ» сделку по Коло-Муани на 55 млн евро – аренду с обязательным выкупом. Форвард не общается с «Ньюкаслом» и другими клубами (Фабрицио Романо)
218 минут назад
Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)
218 минут назад
«Барса» за 11 млн евро продала оставшиеся 50% прав на Тринкау «Спортингу»
626 минут назад
Колосков о пенсиях: «30 тысяч – ничтожно мало, но я смог бы прожить, за границу не езжу, дорогую одежду не покупаю. Президент всегда говорит, что нужно увеличивать»
57сегодня, 17:15
Посольство Израиля в Польше о баннере «Убийцы с 1939-го» фанатов «Маккаби» на матче с «Ракувом»: «Эти постыдные инциденты не отражают дух большинства наших болельщиков»
21сегодня, 17:09
Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода из «Спартака» в «Зенит»: «Согласился по глупости – это неправильно. Меня называли иудой, но в Тушино парень сказал: «Спасибо за детство»
53сегодня, 17:02
Ла Лига стартовала! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
29сегодня, 17:01Live
АПЛ вот-вот вернется! Еще есть время собрать команду в Основе на 1-й тур
сегодня, 17:00Тесты и игры
Медведев об интересе «Зенита» к Кастельяносу: «Это фантазии»
6сегодня, 16:55
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
54сегодня, 16:38Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Эвертон» подписал Кинга из «Вулверхэмптона». Контракт вратаря – до 2027-го
1 минуту назадФото
Коман попрощался с «Баварией»: «Мы разделили незабываемые воспоминания, горжусь победным голом в финале ЛЧ-2020. Желаю команде дальнейших успехов»
630 минут назад
Новичок «Ливерпуля» Леони о ван Дейке: «Лучший защитник в мире. Я хочу встретиться с ним как можно скорее»
644 минуты назад
Льюис из «Ман Сити» интересен «Ноттингему» – защитнику готовы удвоить зарплату (talkSPORT)
253 минуты назад
Дмитрий Парфенов: «В наше время «Спартак» был семьей – от тренера до повара и горничных. Игроков все любили и оберегали. Сейчас «Спартаку» важно стать семьей внутри»
3сегодня, 16:58
Писарев о Карпине в «Динамо: «Он пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Абсолютно такая же история была у Алонсо в «Байере» в 2022-м»
13сегодня, 16:48
«Локомотив» рассматривает Шнапцева из «Пари НН» на замену Самошникову (Sport24)
9сегодня, 16:48
РФС заявил, что Опейкина удалила Мохеби не за прикосновение к ней: «Игрок «Ростова» получил вторую желтую карточку за грубую игру»
7сегодня, 16:18
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
8сегодня, 16:10
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
5сегодня, 16:04