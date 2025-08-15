«Барселона» и Кунде продлили контракт до 2030 года

«Барселона» и Жюль Кунде продлили контракт.

Новое соглашение 26-летнего защитника сборной Франции рассчитано до июня 2030 года.

Прежний контракт Кунде с «Барсой» действовал до июня 2027 года. Со статистикой футболиста, выступающего за каталонцев с 2022 года, можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/FCBarcelona