Фото
10

«Барселона» и Кунде продлили контракт до 2030 года

«Барселона» и Жюль Кунде продлили контракт.

Новое соглашение 26-летнего защитника сборной Франции рассчитано до июня 2030 года.

Прежний контракт Кунде с «Барсой» действовал до июня 2027 года. Со статистикой футболиста, выступающего за каталонцев с 2022 года, можно ознакомиться здесь.

Изображение: x.com/FCBarcelona

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14793 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
logoЖюль Кунде
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кунде подтвердил, что продлит контракт с «Барселоной» до 2030-го: «Мне комфортно здесь. Благодарен за то, что нахожусь в клубе, который борется за все титулы»
930 июля, 13:26
«Барселона» и Кунде согласовали контракт до 2030-го. Защитник подпишет его на следующей неделе
1325 июля, 17:43
Кунде и «Барса» близки к продлению контракта. Клуб хочет заключить соглашение не позднее 30 августа
1422 июля, 04:30
Главные новости
«Байер» выиграл в первом официальном матче при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
111 минут назад
«Ливерпуль» – «Борнмут». Виртц, Салах, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1519 минут назад
«Ювентус» обсуждает с «ПСЖ» сделку по Коло-Муани на 55 млн евро – аренду с обязательным выкупом. Форвард не общается с «Ньюкаслом» и другими клубами (Фабрицио Романо)
756 минут назад
Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild)
1856 минут назад
«Барса» за 11 млн евро продала оставшиеся 50% прав на Тринкау «Спортингу»
12сегодня, 17:50
«Спартак» продал все билеты на игру с «Зенитом»: «Это четвертый солдаут для «Лукойл Арены» в 2025-м»
61сегодня, 17:32
Колосков о пенсиях: «30 тысяч – ничтожно мало, но я смог бы прожить, за границу не езжу, дорогую одежду не покупаю. Президент всегда говорит, что нужно увеличивать»
76сегодня, 17:15
Посольство Израиля в Польше о баннере «Убийцы с 1939-го» фанатов «Маккаби» на матче с «Ракувом»: «Эти постыдные инциденты не отражают дух большинства наших болельщиков»
22сегодня, 17:09
Бакаев жалеет о видео со стрелкой после перехода из «Спартака» в «Зенит»: «Согласился по глупости – это неправильно. Меня называли иудой, но в Тушино парень сказал: «Спасибо за детство»
60сегодня, 17:02
Ла Лига стартовала! «Жирона» против «Райо Вальекано», «Вильярреал» примет «Овьедо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
35сегодня, 17:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Италии. «Дженоа» против «Виченцы», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
19 минут назадLive
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
59 минут назадLive
Лига 1 стартовала! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
69 минут назадLive
Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»
19 минут назад
«Милан» интересовался Станишичем, но получил отказ. «Бавария» не продаст защитника – он нужен Компани
117 минут назад
Семшов о «Краснодаре»: «Чемпионство добавило уверенности: нет суеты, нервов. Они гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника»
31 минуту назад
«Эвертон» подписал Кинга из «Вулверхэмптона». Контракт вратаря – до 2027-го
39 минут назадФото
Коман попрощался с «Баварией»: «Мы разделили незабываемые воспоминания, горжусь победным голом в финале ЛЧ-2020. Желаю команде дальнейших успехов»
6сегодня, 17:46
Новичок «Ливерпуля» Леони о ван Дейке: «Лучший защитник в мире. Я хочу встретиться с ним как можно скорее»
6сегодня, 17:32
Льюис из «Ман Сити» интересен «Ноттингему» – защитнику готовы удвоить зарплату (talkSPORT)
3сегодня, 17:23