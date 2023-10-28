Фанаты «Барсы» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля
Винисиус Жуниор снова подвергся расистским оскорблениям.
«Реал» одержал победу над «Барселоной» в выездном матче 11-го тура Ла Лиги (2:1).
Вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор был заменен в добавленное время. Уходя с поля, бразилец саркастично поаплодировал болельщикам «Барселоны». Тренер «Реала» Карло Анчелотти взял игрока за руку и потянул в сторону скамейки.
После замены фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса на почве расизма, называя его «гребаной обезьяной». Один из них бросил в сторону игрока предмет, похожий на банан.
Бразилец подвергся расистским оскорблениям во втором матче Ла Лиги подряд – ранее это произошло во время игры с «Севильей» (1:1).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Он постоянно провоцирует , почему других не обзывают ?
В Реале 7-8 темнокожих , а называют обезьяной именно "святого" Винисиуса!
Бегунку никогда не быть лидером команды
Его Перес с радостью сольет если подпишут Мбаппе