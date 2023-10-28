Фанаты «Барсы» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Класико расизм дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор снова подвергся расистским оскорблениям.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в выездном матче 11-го тура Ла Лиги (2:1).

Вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор был заменен в добавленное время. Уходя с поля, бразилец саркастично поаплодировал болельщикам «Барселоны». Тренер «Реала» Карло Анчелотти взял игрока за руку и потянул в сторону скамейки. 

После замены фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса на почве расизма, называя его «гребаной обезьяной». Один из них бросил в сторону игрока предмет, похожий на банан. 

Бразилец подвергся расистским оскорблениям во втором матче Ла Лиги подряд – ранее это произошло во время игры с «Севильей» (1:1). 

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159 комментариев

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b_arfa
Когда тебя уже даже тренер уводит под ручку с поля это уже конкретный такой звоночек, лидера Реала - Беллингема интересно часто обезьяной называют? Лично у меня он только уважение вызывает, ну а Винисиус ассоциируется с глупым приматом
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ML26
Опять спровоцировал тем, что вышел на поле. Да чтож такое(
+117
-46
+71
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Chelovek30
Ответ ML26
Опять спровоцировал тем, что вышел на поле. Да чтож такое(
он своими бесконечно глупыми нырками и провокациями раздражает фанатов
+85
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+39
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Кефтеме
Ответ Dexter Morgan
Сволочи. Винисиус правильно делает, что противостоит им
Правильно?
Он постоянно провоцирует , почему других не обзывают ?
В Реале 7-8 темнокожих , а называют обезьяной именно "святого" Винисиуса!
+25
-5
+20
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falkao2013
Анчелотти уже под руки уводит,а он всё никак не успокоится. Так и не вылез из кармана Араухо сегодня.
+33
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bostonKG
Вини сам напрашивается , а теперь еще и нервничает, потому что Беллингем его затмил и именно Джуд главная звезда Реала
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zzzeeerrrooo
Ответ ML26
Опять спровоцировал тем, что вышел на поле. Да чтож такое(
А он выходил?
Бегунку никогда не быть лидером команды
Его Перес с радостью сольет если подпишут Мбаппе
+28
-13
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vcaireac
Как болельщик Мадрида скажу Винни сегодня сам провоцировал трибуны,честно уже надоело его поведение.Постоянные споры с судьями,игроками, ещё и к Хави пошёл выяснять что то ...Пора уже за ум браться,и взрослеть.Клубу тоже надо как-то повлиять на него.
+15
-2
+13
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Zemanuha
Ответ Эксперт Спортс
Еле еле до 60 мин Реала вообще на поле отсутствовал
С каких пор матч длится 60минут?
+17
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Собиратель хаоса
Ответ Aleksandr Blaugranas
Комментарий удален модератором
Судьи должны быть осторожны, показывая Винисиусу карточки. Ведь желтая карточка олицетворяет банан, а красная - пятую точку макаки. Что это, если не расизм?
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englishman in new york
Вини пух сам провоцирует, ни рюдигера, ни камвингу, ни тчуамени, ни родриго и др чернокожих не обзывают почему-то. Он от этого кайфует похоже))
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ML26
Ответ Chelovek30
он своими бесконечно глупыми нырками и провокациями раздражает фанатов
Из-за этого нужно кидать бананы?
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Sòlo una Victoria
поддерживаю фанатов!!!
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lzlz13@bk.ru
В ла лиге много негров играет, но страдает всего один Винисиус. Другим должно быть обидно
+6
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Homelender_666
Ответ falkao2013
Анчелотти уже под руки уводит,а он всё никак не успокоится. Так и не вылез из кармана Араухо сегодня.
Я раньше его защищал, но сегодня Вини перешёл все границы. Ему пора в дурку.
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Собиратель хаоса
Ну раз уж начали писать протокольным языком, то правильнее так: Неустановленные лица, похожие на фанатов Барселоны, в течение всего матча оскорбляли игрока Реала, похожего на Винисиуса, применяя бранные слова, такие как "гребанная обезьяна", после чего бросили в последнего неустановленный предмет, похожий на банан"
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Zed_patriot
заслужил
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okkervil
Предмет, похожий на банан......
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sintenced
Пока не начнут давать технари за такое, это будет продолжаться.
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ML26
Ответ Chelovek30
Комментарий удален модератором
А ты кто? Блондин голубоглазый? Ты я смотрю по развитию не далеко уехал от болельщиков из новости
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Артём барса
И в чем они не правы? У нас в России с таким поведением как у Вини называют обезьянами и цвет кожи тут не причем
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Sundance Neeskens
Правильно делали.
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Сергей Попиралкин
он назвал меня черным уродом (с)
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Dexter Morgan
Ответ Кефтеме
Правильно? Он постоянно провоцирует , почему других не обзывают ? В Реале 7-8 темнокожих , а называют обезьяной именно "святого" Винисиуса!
Винисиус просто не готов это терпеть. Другие просто привыкли не обращать внимания. А он борется за свои права. Винисиус же это не выдумал, это не толерасты же придумали. Есть ложь от толерастов. А есть настоящий расизм. Это оскорбление. Винисиус делает свою работу хорошо, а его оскорбляют. Я бы тоже возмутился. Люди все разные. Чувство собственного достоинства у человека есть. Понятно, что его так хотят задеть, но это не оправдание.
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Dexter Morgan
Сволочи. Винисиус правильно делает, что противостоит им
+12
-10
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