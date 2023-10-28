Фанаты «Барсы» называли Винисиуса «гребаной обезьяной» и бросили в него похожий на банан предмет. Вингер «Реала» саркастично аплодировал им, уходя с поля

Винисиус Жуниор снова подвергся расистским оскорблениям.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в выездном матче 11-го тура Ла Лиги (2:1).

Вингер мадридского клуба был заменен в добавленное время. Уходя с поля, бразилец саркастично поаплодировал болельщикам «Барселоны». Тренер « » Карло Анчелотти взял игрока за руку и потянул в сторону скамейки.

После замены фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса на почве расизма, называя его «гребаной обезьяной». Один из них бросил в сторону игрока предмет, похожий на банан.

Бразилец подвергся расистским оскорблениям во втором матче подряд – ранее это произошло во время игры с «Севильей» (1:1).

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