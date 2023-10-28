НБА. «Финикс» примет «Юту», «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи
В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся семь матчей.
Один из фаворитов нового сезона «Финикс» примет на своей площадке «Юту», «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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