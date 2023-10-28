НБА. «Финикс» примет «Юту», «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся семь матчей.

Один из фаворитов нового сезона « » примет на своей площадке «Юту», « » сыграет в гостях с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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