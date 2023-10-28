НБА. «Финикс» примет «Юту», «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 состоятся семь матчей.

Один из фаворитов нового сезона «Финикс» примет на своей площадке «Юту», «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Мемфис
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Нью-Йорк
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Детройт – Чикаго
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
29 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Индиана
Дата проведения
29 октября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Миннесота – Майами
Дата проведения
29 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Финикс – Юта
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Santy-44
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У меня в жилище сейчас идет ремонт, и не всё гладко. выкинул 2,5 тыс руб на краску, которая как выяснилось не требовалась.

Я надеюсь, что у Курганского Автобусного сегодня дела пойдут получше чем у меня. Ну и получше, чем во вчерашней игре.

For The Land. Believeland.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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