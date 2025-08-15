  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
6

«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги

«Байер» выиграл в первом официальном матче при Эрике тен Хаге.

Команда из Леверкузена в 1-м раунде Кубка Германии на выезде разгромила «Зонненхоф-Гроссаспах» (4:0) из Региональной лиги (4-й дивизион).

«Байер» назначил тен Хага главным тренером в мае после ухода Хаби Алонсо в «Реал». В первой игре при новом тренере леверкузенцы уступили 1:5 молодежке «Фламенго».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15053 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoБайер
logoЭрик тен Хаг
Д4 Германия
logoбундеслига Германия
logoЗонненхоф-Гроссаспах
logoКубок Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
5сегодня, 18:45Live
Писарев о Карпине в «Динамо: «Он пришел не для того, чтобы на эмоциях быстро дать результат. Абсолютно такая же история была у Алонсо в «Байере» в 2022-м»
19сегодня, 16:48
«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 4-й, «МЮ» – 7-й, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 16-й (Brand Finance)
62вчера, 19:30
Главные новости
Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
68 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Борнмут». 1:0 – Экитике забил на 37-й. Онлайн-трансляция
4412 минут назадLive
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, его оценили в 38-44 млн евро. Оценка Энрике из «Зенита» – 32-37 млн
515 минут назад
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» принимает «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
3520 минут назадLive
«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
121 минуту назадФото
Перес получит 1 евро – он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным
1148 минут назад
АПЛ стартовала! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
17649 минут назадLive
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
50 минут назадТесты и игры
«Барселона» и Кунде продлили контракт до 2030 года
11сегодня, 18:16Фото
«Ювентус» обсуждает с «ПСЖ» сделку по Коло-Муани на 55 млн евро – аренду с обязательным выкупом. Форвард не общается с «Ньюкаслом» и другими клубами (Фабрицио Романо)
8сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»
632 минуты назадФото
Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ
142 минуты назад
Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»
545 минут назад
Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»
3сегодня, 18:50
Кубок Италии. «Дженоа» против «Виченцы», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1сегодня, 18:45Live
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
5сегодня, 18:45Live
Лига 1 стартовала! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
6сегодня, 18:45Live
Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»
7сегодня, 18:45
«Милан» интересовался Станишичем, но получил отказ. «Бавария» не продаст защитника – он нужен Компани
1сегодня, 18:37
Семшов о «Краснодаре»: «Чемпионство добавило уверенности: нет суеты, нервов. Они гнут свою линию – меняют лидеров, но дожимают соперника»
сегодня, 18:23