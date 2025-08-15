«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги

«Байер» выиграл в первом официальном матче при Эрике тен Хаге.

Команда из Леверкузена в 1-м раунде Кубка Германии на выезде разгромила «Зонненхоф-Гроссаспах » (4:0) из Региональной лиги (4-й дивизион).

«Байер» назначил тен Хага главным тренером в мае после ухода Хаби Алонсо в «Реал». В первой игре при новом тренере леверкузенцы уступили 1:5 молодежке «Фламенго».