«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
«Байер» выиграл в первом официальном матче при Эрике тен Хаге.
Команда из Леверкузена в 1-м раунде Кубка Германии на выезде разгромила «Зонненхоф-Гроссаспах» (4:0) из Региональной лиги (4-й дивизион).
«Байер» назначил тен Хага главным тренером в мае после ухода Хаби Алонсо в «Реал». В первой игре при новом тренере леверкузенцы уступили 1:5 молодежке «Фламенго».
