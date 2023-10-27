Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Морозов и Еременко, Миронова и Устенко, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

28 октября на Гран-при России в Красноярске дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15.15 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

2. Варвара Курносенко – Федор Варламов

3. Дарья Лунина – Андрей Акулов

4. Полина Усова – Михаил Антонов

Вторая разминка

5. –

6. –

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин