Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Морозов и Еременко, Миронова и Устенко, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы
28 октября на Гран-при России в Красноярске дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15.15 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
2. Варвара Курносенко – Федор Варламов
3. Дарья Лунина – Андрей Акулов
4. Полина Усова – Михаил Антонов
Вторая разминка
5. Александра Степанова – Иван Букин
6. Аннабель Морозов – Игорь Еременко
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
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