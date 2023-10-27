Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Морозов и Еременко, Миронова и Устенко, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Михаил Акулов Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Екатерина Миронова Евгений Устенко Серия Гран-при России Павел Драко Федор Варламов Варвара Курносенко Полина Усова Михаил Антонов Екатерина Храбрых Мирон Суслов Андрей Ежлов Фигурное катание

28 октября на Гран-при России в Красноярске дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15.15 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

2. Варвара Курносенко – Федор Варламов

3. Дарья Лунина – Андрей Акулов

4. Полина Усова – Михаил Антонов

Вторая разминка

5. Александра СтепановаИван Букин

6. Аннабель МорозовИгорь Еременко

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

12 комментариев

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Olga Krayz
В танцах будет интересно! Особенно жду Сашу и Ваню, и Аннабель и Игоря.
+18
0
+18
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Елена Спирина
Очень интересный состав. Поболею за Сашу с Ваней, за Соню с Андреем и Аннабель с Игорем
+11
0
+11
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СемёнСемёныч
Всем рады будем, а вот к старичкам всегда сердце лежит с любовью. Сашу с Ваней очень ждать буду
+4
0
+4
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Tytti
Очень жду Сашу и Ваню! Удачи!
+3
0
+3
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блОК
Думаю, будет так:
СБ
ШД
МЕ
+2
0
+2
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Ритт
Тут и девушка Валерика будет. Полина Усова.
+1
0
+1
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Emma Dunn
Удачи мои любимчики СБ!
+2
-1
+1
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Док Аксель
В танцах состав на радость любителям фигурного катания. Всем удачных и успешных прокатов. Желаю победы Ване и Саше !
+2
-1
+1
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galik55
Всем удачи, но я за Сашу с Ваней
+1
0
+1
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Проходил мимо
Удачи Аннабельке
0
0
0
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floret
Первое место определено, а вот дальше будет интересно как расставят пары. Думаю МЕ и ШД.
0
0
0
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Alia O
Пожелаю серебра Аннабельке. С золотом тут все понятно, думаю. А МЕ мне нравятся больше дроздов.
0
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