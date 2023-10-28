У Беллингема 13 голов в 13 матчах за «Реал». Хавбек сделал дубль против «Барселоны»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем вновь забил за «Реал».

Полузащитник мадридской команды на 68-й минуте сравнял счет в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1, второй тайм), а на 92-й стал автором дубля. 

20-летний футболист проводит 13-ю игру в составе «Реала», на его счету 13 забитых мячей и 3 ассиста. Беллингем присоединился к команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал». 

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155 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Опять ножкой в пустые катнул, ничего особенного
+129
-14
+115
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Artem Piatkov
Явно лучший игрок Ла Лиги с отрывом
+117
-8
+109
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vzi
Я требую провести ДНК тест Беллингема, чтобы выяснить - не является ли он папочкой Барселоны?..
+107
-10
+97
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udiekemen
Ответ Artem Piatkov
Явно лучший игрок Ла Лиги с отрывом
Лучший игрок Мира*
+97
-16
+81
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Sanan1908
Гений просто. Какой гол забил 🔥🔥
+84
-5
+79
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pit4er
Так куётся величие, в таких матчах. А не голами Страсбуру и Бресту
+63
-15
+48
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corazón blanco
Шикарнейший удар от Джуда- пушка. Чтобы Карло без него делал, уже бы без работы остался)
+50
-8
+42
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Алексей Иванов
Ответ Министерство Правды!
Какого же игрока проиграл Ливерпуль. Собослаи конечно хорош, но этот на каком-то некст левел играет. Обидно
Обидно сейчас больше всего Дортмунду. Потому что Джуд, глядя на него сейчас, это тот, за кого и 200 не жалко отдать.
+40
-3
+37
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JENNINGS
И только пусть ещё кто-то скажет мне, что Гави и Педри лучше Беллингема.
Король Ла Лиги!👑
+36
-6
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
Опять ножкой в пустые катнул, ничего особенного
Да для него середнякам забивать плевое дело, а топам то он хоть раз сможет забить??
+33
-3
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Кукушкин
Беллингем хороший игрок. Конечно, не такой, как Соболев, но вполне ничо.
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Министерство Правды!
Какого же игрока проиграл Ливерпуль. Собослаи конечно хорош, но этот на каком-то некст левел играет. Обидно
+30
-4
+26
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Гномович!
Хиль Мансано 1-2 Беллингем
+28
-5
+23
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spotlight
Ответ GuruFutbola
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ну так Джуд же только маленьким клубам с метра шакалит, всё по факту
+22
-1
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Faulheit
Ответ gPk
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gonna cry?
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Министерство Правды!
Ответ Алексей Иванов
Обидно сейчас больше всего Дортмунду. Потому что Джуд, глядя на него сейчас, это тот, за кого и 200 не жалко отдать.
Там год по контракту был, они получили хорошие деньги
+18
-2
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Гномович!
Реал против Хиль Мансано
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-7
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TDB
Второй гол корявый - как олицетворение всего Класико. Нету больше того накала страстей, нет магии. Я не умаляю заслуг Беллингема, парень молодец и большой талант. Но сам матч пресный, нет перчинки.
+18
-5
+13
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SergioRamos92
Опять слабому клубу забил
Или как там ригобер говорил
+14
-2
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Dottore
Беллингем один из самых лучших трансферов за последние годы!
Надеюсь сможет избежать травм и будет одним из лидеров Реала на долгие годы!
+13
-2
+11
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Ложный Латераль
Лучший в Ла Лиге на данный момент.
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Сергей Лимонников
Ответ Максим Кутузов
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чувак, это слишком тупо и не смешно
+10
-1
+9
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Роман
Ему всего 20 лет, а уже дубль в класико.
+10
-1
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Ya Tolik
Вот Килиану обидно, конечно.
Он сейчас хоть в каждом матче может голы забивать во Франции, но все будут говорить о Джуде.
+7
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blaugrana_man
Самое гениальное в этом парне, что его весь матч никто не видел, а он уходит с дублем, который принёс три очка.
+7
-1
+6
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