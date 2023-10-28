У Беллингема 13 голов в 13 матчах за «Реал». Хавбек сделал дубль против «Барселоны»
Джуд Беллингем вновь забил за «Реал».
Полузащитник мадридской команды на 68-й минуте сравнял счет в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1, второй тайм), а на 92-й стал автором дубля.
20-летний футболист проводит 13-ю игру в составе «Реала», на его счету 13 забитых мячей и 3 ассиста. Беллингем присоединился к команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.
Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».
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Или как там ригобер говорил
Надеюсь сможет избежать травм и будет одним из лидеров Реала на долгие годы!
Он сейчас хоть в каждом матче может голы забивать во Франции, но все будут говорить о Джуде.