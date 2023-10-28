Джуд Беллингем вновь забил за «Реал».

Полузащитник мадридской команды на 68-й минуте сравнял счет в матче против «Барселоны» в 11-м туре (2:1, второй тайм), а на 92-й стал автором дубля.

20-летний футболист проводит 13-ю игру в составе « », на его счету 13 забитых мячей и 3 ассиста. Беллингем присоединился к команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 103+31 млн евро.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Реал».

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