«Эвертон» подписал Кинга из «Вулверхэмптона». Контракт вратаря – до 2027-го

«Эвертон» подписал вратаря Тома Кинга из «Вулверхэмптона».

30-летний футболист заключил с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

К «Вулверхэмптону » игрок присоединился в минувшем сезоне. Ранее он играл за клубы 3-5-го дивизионов Англии.

Кинг дебютировал за взрослую сборную Уэльса в июне 2024 года, сыграв в товарищеском матче против Гибралтара.

С полной статистикой Тома можно ознакомиться здесь .

Фото: evertonfc.com