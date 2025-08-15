«Эвертон» подписал Кинга из «Вулверхэмптона». Контракт вратаря – до 2027-го
«Эвертон» подписал вратаря Тома Кинга из «Вулверхэмптона».
30-летний футболист заключил с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.
К «Вулверхэмптону» игрок присоединился в минувшем сезоне. Ранее он играл за клубы 3-5-го дивизионов Англии.
Кинг дебютировал за взрослую сборную Уэльса в июне 2024 года, сыграв в товарищеском матче против Гибралтара.
С полной статистикой Тома можно ознакомиться здесь.
Фото: evertonfc.com
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15045 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Эвертона»
