Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»

Илья Геркус не понимает отставку Олега Кононова из «Торпедо».

Московский клуб сегодня объявил , что с главным тренером договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Команда идет в зоне вылета после четырех туров PARI Первой лиги , набрав одно очко.

«Не хотел бы особо комментировать торпедовские дела. Для меня они занимаются чем‑то непонятным.

Талалаева уволили, сказав, что он неподходящий тренер. После того как руководство не подписало Дзюбу, я оттуда ушел и перестал их понимать.

Особенные люди, и поэтому мне их никогда не понять», – заявил бывший президент «Торпедо » Геркус .

Московский клуб интересовался Артемом Дзюбой в сезоне‑2022/23, но затем отказался от подписания футболиста.