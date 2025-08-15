Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»
Илья Геркус не понимает отставку Олега Кононова из «Торпедо».
Московский клуб сегодня объявил, что с главным тренером договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Команда идет в зоне вылета после четырех туров PARI Первой лиги, набрав одно очко.
«Не хотел бы особо комментировать торпедовские дела. Для меня они занимаются чем‑то непонятным.
Талалаева уволили, сказав, что он неподходящий тренер. После того как руководство не подписало Дзюбу, я оттуда ушел и перестал их понимать.
Особенные люди, и поэтому мне их никогда не понять», – заявил бывший президент «Торпедо» Геркус.
Московский клуб интересовался Артемом Дзюбой в сезоне‑2022/23, но затем отказался от подписания футболиста.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
