Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»
Густаво Сантос верит, что «Краснодар» может сделать золотой дубль.
«Краснодар» в этом сезоне способен сделать дубль, выиграв кубок и чемпионат. Кто наши конкуренты? Все клубы.
Мы должны стать чемпионами, потому что хотим этого и стремимся к первому месту. Мы работаем ради этого. Если заслужим чемпионство, то снова получим золотые медали», – сказал вингер «Краснодара».
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15045 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости