Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»

Густаво Сантос верит, что «Краснодар» может сделать золотой дубль.

«Краснодар» в этом сезоне способен сделать дубль, выиграв кубок и чемпионат. Кто наши конкуренты? Все клубы.

Мы должны стать чемпионами, потому что хотим этого и стремимся к первому месту. Мы работаем ради этого. Если заслужим чемпионство, то снова получим золотые медали», – сказал вингер «Краснодара».

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.